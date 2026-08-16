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Китайская компания планирует запустить 100 000 беспилотных грузовиков к 2030 году

Технологии&Авто
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Грузовик Pony.ai
Грузовик Pony.ai
Китайская компания Pony. ai, разрабатывающая технологии автономного вождения, планирует существенно увеличить производство беспилотных грузовиков. К 2027 году компания хочет запустить в эксплуатацию от 500 до 1000 автономных тяжелых грузовиков четвертого поколения, а к 2030 году — довести количество легких грузовиков уровня L4 до 100 тыс.
Об этом пишет Electrek.

Pony. ai готовится к серийному производству

Pony. ai разрабатывает беспилотные грузовики в Китае и Ближнем Востоке с 2018 года. Сначала компания создавала собственные прототипы, но со временем перешла к сотрудничеству с производителями грузовиков. Pony. ai готовится к серийному производству автономных грузовиков вместе с китайским производителем SANY.
Первые 500−1000 тяжелых грузовиков планируют использовать в трех основных областях: дальние грузовые перевозки, транспортировка сыпучих грузов и портовая логистика. Первые небольшие партии клиентам должны начать поставлять уже в 2026 году.

Стоимость технологии автономного вождения снизилась на 70%

Одной из главных причин перехода к масштабному производству стало удешевление технологии. Pony. ai заявляет, что в грузовиках четвертого поколения стоимость оборудования для автономного вождения снизилась примерно на 70% по сравнению с предыдущим поколением.
Технологию уже испытывают в реальных условиях. С ноября 2025 года более 200 грузовиков Pony. ai перевезли свыше миллиарда тонно-километров грузов. Доход от роботизированных грузовиков в первом квартале 2026 года превысил $10 млн, увеличившись более чем на 30% за год.
«Мы ждали правильный момент. Технологии наших грузовиков уже достигли высокого уровня, но стоимость создания Robotruck уровня L4 оставалась высокой. Снижение стоимости оборудования для автономного вождения помогло как тяжелым, так и легким грузовикам. Именно поэтому мы не спешили переходить к крупномасштабному производству ранее», — пояснил вице-президент Pony.

Каким будет автономный грузовик Pony. ai

Ожидается, что автономный грузовик Pony. ai будет построен на базе электрического тягача SANY e263 4×2. Он оснащен двухмоторной осью мощностью 420 кВт в постоянном режиме и до 730 кВт пиковой мощности, а также аккумулятором LFP емкостью 636 кВт·ч.
В настоящее время грузовик поддерживает зарядку мощностью 400 кВт через CCS, а поддержку MCS планируют добавить в ближайшие месяцы.
По материалам:
mezha.media
АвтоКитай
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