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Microsoft повысила цены на Windows: покупателей ждет новое подорожание техники

Технологии&Авто
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Повышение стоимости софта происходит на фоне затяжного кризиса на рынке комплектующих
Повышение стоимости софта происходит на фоне затяжного кризиса на рынке комплектующих
Компания Microsoft повысила стоимость лицензий на операционную систему Windows для производителей компьютерного оборудования (OEM) на 7−10%. Это существенно выше стандартной ежегодной корректировки цен и неизбежно приведет к очередному удорожанию готовых ноутбуков и персональных компьютеров для покупателей.
Об этом сообщает Windows Central.

Лицензия на Windows

По данным тайваньских источников среди производителей электроники, Microsoft повышает стоимость лицензий для партнеров каждый год, однако ранее этот рост измерялся единичными процентами. Начиная с июля, среднее повышение достигло 7−10%, что стало неприятным сюрпризом для рынка.
Точный размер комиссии зависит от конкретного бренда и объемов поставок, однако топ-менеджеры компьютерных компаний отмечают, что этот рост уже начинает закладываться в конечную стоимость готовой техники.
В Microsoft отказались давать официальные комментарии журналистам.
В то же время, изменения касаются исключительно производителей готовых устройств. Розничные цены на самостоятельную покупку лицензии Windows 11 для обычных пользователей остались неизменными:
  • Windows 11 Home — $99;
  • Windows 11 Pro — $199.

Цены на ПК и ноутбуки

Повышение стоимости софта происходит на фоне затяжного кризиса на рынке комплектующих, в частности, дефицита чипов оперативной памяти. Из-за удорожания деталей стоимость компьютерной техники за последний год уже существенно выросла, и, по оценкам аналитиков, это еще не предел.
Как изменилась средняя стоимость устройств в разных сегментах:
  • бюджетные и среднеценовые ПК, которые ранее стоили в пределах $600-$800, теперь приближаются к отметке в $1000;
  • флагманские ноутбуки на Windows вместо привычных $1200-$1500 стоят почти $2000;
  • фирменная линейка Microsoft Surface пострадала больше всего — новые модели Surface Pro и Surface Laptop оказались дороже предшественников на $400-$500;
  • ноутбуки Apple также подверглись общерыночному тренду и выросли в цене на сотни долларов.
По материалам:
The page
Техника
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