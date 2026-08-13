Microsoft повысила цены на Windows: покупателей ждет новое подорожание техники

Компания Microsoft повысила стоимость лицензий на операционную систему Windows для производителей компьютерного оборудования (OEM) на 7−10%. Это существенно выше стандартной ежегодной корректировки цен и неизбежно приведет к очередному удорожанию готовых ноутбуков и персональных компьютеров для покупателей.
По данным тайваньских источников среди производителей электроники, Microsoft повышает стоимость лицензий для партнеров каждый год, однако ранее этот рост измерялся единичными процентами. Начиная с июля, среднее повышение достигло 7−10%, что стало неприятным сюрпризом для рынка.
Точный размер комиссии зависит от конкретного бренда и объемов поставок, однако топ-менеджеры компьютерных компаний отмечают, что этот рост уже начинает закладываться в конечную стоимость готовой техники.
В Microsoft отказались давать официальные комментарии журналистам.
В то же время, изменения касаются исключительно производителей готовых устройств. Розничные цены на самостоятельную покупку лицензии Windows 11 для обычных пользователей остались неизменными:
Windows 11 Home — $99;
Windows 11 Pro — $199.
Цены на ПК и ноутбуки
Повышение стоимости софта происходит на фоне затяжного кризиса на рынке комплектующих, в частности, дефицита чипов оперативной памяти. Из-за удорожания деталей стоимость компьютерной техники за последний год уже существенно выросла, и, по оценкам аналитиков, это еще не предел.
Как изменилась средняя стоимость устройств в разных сегментах:
бюджетные и среднеценовые ПК, которые ранее стоили в пределах $600-$800, теперь приближаются к отметке в $1000;
флагманские ноутбуки на Windows вместо привычных $1200-$1500 стоят почти $2000;
фирменная линейка Microsoft Surface пострадала больше всего — новые модели Surface Pro и Surface Laptop оказались дороже предшественников на $400-$500;
ноутбуки Apple также подверглись общерыночному тренду и выросли в цене на сотни долларов.