OpenAI приостановила разработку новой модели Astra — она стала слишком автономной и опасной 13.08.2026, 01:06 — Технологии&Авто

Astra, media.licdn.com

OpenAI приостановила часть внутренней работы над будущей моделью искусственного интеллекта Astra после того, как во время тестирования она показала высокие результаты в программировании агентов и кибербезопасности.

В компании заявили , что модель могла приблизиться к уровню возможностей, при котором способна самостоятельно проводить сложные кибератаки.

Что об этом известно

По результатам предварительной оценки OpenAI, Astra могла достичь определенного компанией «критического порога кибербезопасности». Речь идет о способности ИИ самостоятельно находить уязвимости и создавать функциональные эксплойты для защищенных систем или разрабатывать и выполнять сложные стратегии без подробных инструкций человека.

В OpenAI отметили, что продолжают тестирование модели, однако пока не могут исключить достижение ею такого уровня возможностей.

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В соответствии с внутренней «Рамочной системой готовности» компания уже усилила меры безопасности и приостановила часть внутренней работы с Astra, которая не отвечает новым требованиям.

«В соответствии с нашей Рамочной системой готовности, модель достигает критического порога в сфере кибербезопасности, если она способна самостоятельно выявлять и разрабатывать функциональные эксплойты нулевого дня любого уровня сложности для многих защищенных реальных критически важных систем без вмешательства человека, или разрабатывать и выполнять новые сквозные стратегии, имея общую конечную цель.

Хотя мы продолжаем тестировать и оценивать эту модель, наши предварительные оценки указывают на достаточно высокие результаты производительности, поэтому мы не можем исключить достижения критического уровня возможностей", — говорят в OpenAI.

Astra все еще находится на этапе разработки и не была вовлечена в инцидент с уязвимостью платформы Hugging Face, отметили в компании.

OpenAI также сотрудничает с государственными учреждениями и организациями, специализирующимися на безопасности ИИ, чтобы провести дополнительные оценки возможностей модели.

В компании объяснили, что решили публично сообщить о приостановлении работы, поскольку считают важной прозрачность потенциальных рисков мощных моделей искусственного интеллекта.

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