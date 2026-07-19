OpenAI представил нового ИИ-агента для конкуренции с Anthropic
Американский стартап OpenAI представил новый ИИ-агент для конкуренции в области искусственного интеллекта с компанией Anthropic.
Об этом сообщает Reuters.
Что известно о новом ИИ-агенте от OpenAI
В компании отметили, что новый ИИ-агент ChatGPT Work объединяет популярный чат-бот OpenAI с инструментом Codex для создания документов, презентаций и веб-сайтов.
Он работает на современной модели искусственного интеллекта OpenAI, GPT-5.6, которая также дебютировала недавно.
В целом компания выпустила три разных размера своей модели 5.6.
Запуск этой модели был отложен в прошлом месяце по просьбе правительства США из-за опасений относительно национальной безопасности.
ChatGPT Work — это прямой ответ на Claude Cowork от Anthropic, запущенного в январе агента, способного автономно планировать и выполнять многоэтапные задачи.
Как ChatGPT Work, так и Claude Cowork разработаны для тех, кто не программист, но хочет воспользоваться возможностями инструментов кодирования на базе искусственного интеллекта, которые часто являются более мощными, чем стандартные чат-боты, но требуют специализированных знаний.
Представители OpenAI подчеркнули, что их новые продукты будут «как дешевле, так и шире доступными, чем продукты конкурентов».
Среди прочего OpenAI также объявила новое десктопное приложение ChatGPT и функцию, которая позволит пользователям создавать и делиться вебсайтами непосредственно через ChatGPT Work.
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