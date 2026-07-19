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Рассекречены новейшие кроссоверы Xiaomi с бензиновым двигателем (фото)

Технологии&Авто
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Xiaomi SkyNomad N90 – 5,3-метровый семейный кроссовер
Xiaomi SkyNomad N90 – 5,3-метровый семейный кроссовер, Фото: Xiaomi
Xiaomi запускает новую линейку семейных кроссоверов SkyNomad. Автомобили просторные внутри и получат гибридные плагин установки. Новые Xiaomi SkyNomad N70 и N90 выйдут на рынок к концу года и станут первыми моделями с двигателями внутреннего сгорания.
Об этом сообщает сайт Autohome.
Дизайн SkyNomad N70 и N90 не такой, как у других моделей Xiaomi, ведь он угловат. У кроссоверов высокий капот, крупные фары и толстые задние стойки.
Xiaomi SkyNomad будут комплектовать плагин-гибридными установками
Xiaomi SkyNomad будут комплектовать плагин-гибридными установками, Фото: Xiaomi
Кроссовер Xiaomi SkyNomad N70 составляет 4960 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1765 мм в высоту при колесной базе 2950 мм. N90 — его удлиненная (5285 мм) версия с колесной базой 3080 мм.
Короткий Xiaomi SkyNomad N70
Короткий Xiaomi SkyNomad N70, Фото: Xiaomi
В салоне установили цифровой щиток приборов и большой центральный тачскрин, отдельный экран есть и у задних пассажиров. Новый Xiaomi SkyNomad N70 является пятиместным, а N90 — семиместным. Передние кресла авто разворачиваются. Кроме того, можно заказать кемпер с палаткой на крыше.
Xiaomi SkyNomad N90 является семиместным
Xiaomi SkyNomad N90 является семиместным, Фото: Xiaomi
Кроссоверы SkyNomad N70 и N90 — плагин-гибриды Xiaomi с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромоторами.
Более компактная модель доступна в 286-сильной переднеприводной и 422-сильной полноприводной версиях, а вот N90 будут предлагать только в более мощном варианте с полным приводом. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.
Xiaomi SkyNomad N90 является семиместным
Xiaomi SkyNomad N90 является семиместным, Фото: Xiaomi 
Расход горючего составляет 5,7−5,8 л на 100 км с передним приводом и 6,1−6,3 л/100 км с полным. Переднеприводный Xiaomi SkyNomad N70 оснащен батареей емкостью 52 кВт∙ч и может проехать 265−270 км на электротяге. У полноприводных N70 и N90 батарея на 76 кВт∙ч, что позволяет преодолеть 363−380 км в электрическом режиме.
По материалам:
Фокус
Авто
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