4 автомобиля 2026 года, которые получили награду по безопасности от IIHS (фото) Сегодня 04:16 — Технологии&Авто

Audi A6

Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS), представляющий интересы страховой отрасли, обнародовал результаты нового раунда масштабных краш-тестов. Еще три кроссовера и один премиальный седан смогли добыть в борьбе высочайшую награду организации — Top Safety Pick+. В то же время, пять других недавно протестированных моделей не смогли пройти жесткий отбор.

Об этом пишет usatoday.

В 2026 году институт существенно усилил критерии отбора. Как отметил президент организации Дэвид Харки, теперь эксперты требуют от автопроизводителей обеспечить бескомпромиссную защиту не только для водителя, но и для пассажиров на задних сиденьях, а также внедрять эффективные ИИ-системы предотвращения аварий на высокой скорости и наездов на пешеходов.

Главная неожиданность года: провал семейного сегмента

Анализ текущей статистики демонстрирует тотальное доминирование кроссоверов и внедорожников, забравших 38 из 49 самых высоких наград Top Safety Pick+ и 12 из 18 отличий Top Safety Pick.

Экспертов беспокоит категория минивэнов и небольших пикапов — в этом году в ней нет ни одного победителя.

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Минивены традиционно считаются семейным транспортом, однако до сих пор демонстрируют слабый уровень защиты пассажиров второго и третьего рядов во время ударов.

Учитывая это, специалисты советуют родителям обратить внимание на более безопасные седаны и кроссоверы, тем более что цены на модели с более высоким рейтингом безопасности начинаются от 30 000 долларов (а бюджетный Kia K4 вообще стоит 22 900 долларов).

Четыре новых триумфатора краш-тестов Top Safety Pick+

Эти модели продемонстрировали примерные результаты во время сложных испытаний текущего года.

Audi A6

Audi A6

Немецкий бизнес-седан прошел существенное техническое переосмысление в текущем модельном году. Кроме отличной прочности кузова, автомобиль получил самый высокий балл за работу обновленной интеллектуальной системы предотвращения лобовых столкновений на трассе.

BMW X1

Компактный кроссовер наконец-то попал в элитный клуб победителей благодаря кардинальному улучшению конструкции. Модель получила «хороший» рейтинг в самом сложном фронтальном краш-тесте с умеренным перекрытием, которое она раньше проваливала.

Mazda CX-5

Mazda CX-5

Свежая модификация бестселлера 2026 года получила свой плюс благодаря идеальным оценкам за комплексные испытания активной безопасности. Электроника безупречно отработала сценарии внезапного появления пешеходов и экстренного торможения перед другими машинами.

Subaru Crosstrek Hybrid

Subaru Crosstrek Hybrid

Абсолютная техническая новинка на рынке. Эксперты отмечают, что из-за конструктивных отличий кузова и специфики крепления тяжелой батареи этот гибрид тестировался как отдельная модель, независимо от стандартного бензинового Crosstrek. Результат — идеальные оценки во избежание лобовых столкновений.

По каким критериям оценивали автомобили

Чтобы получить заветный знак «+», транспортные средства должны иметь оценки «хорошо» или «приемлемо» в следующих жестких дисциплинах:

Фронтальный краш-тест с небольшим перекрытием передней части. Фронтальный краш-тест с умеренным перекрытием (оценка защиты пассажиров сзади). Боковой удар о тяжелый барьер. Эффективность, яркость и угол освещения штатных фар.

Также обязательно наличие высшего балла за работу электронных систем предотвращения фронтальных аварий (Vehicle-to-Vehicle 2.0 и обнаружения пешеходов), высокая громкость напоминаний о непристегнутых ремнях и максимальное удобство использования креплений для детских автокресел (LATCH).

Мета По материалам:

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