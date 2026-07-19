Mercedes-AMG представила новый CLA 45 (фото)
Компания Mercedes-AMG официально представила новые CLA 45 4Matic+ в кузовах седан и универсал Shooting Brake. Премьера моделей состоялась в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде в Великобритании.
Об этом пишет «Корреспондент».
Внешне новинки отличаются от стандартного CLA новыми бамперами с активными воздухозаборниками, фирменной панелью Panamericana вместо традиционной радиаторной решетки, спортивными порогами, 19- или 20-дюймовыми колесными дисками и активным электрическим спойлером.
В салоне установлен спортивный руль, эксклюзивная отделка и декоративные элементы AMG.
Новинки построены на платформе MMA, предназначенной для компактных моделей премиального сегмента. Базовые версии CLA третьего поколения дебютировали весной 2025 года, а теперь семейство пополнилось мощными модификациями от AMG.
Главной особенностью Mercedes-AMG CLA 45 стала полностью электрическая силовая установка с тремя электродвигателями. Один мотор установлен на передней оси, еще два — на задней. Суммарная мощность системы составляет 680 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1759 Нм.
Обе версии ускоряются от 0 до 100 км/ч за 3 секунды. Максимальная скорость электронно ограничена на отметке 250 км/ч, но с пакетом AMG Dynamic Plus она увеличивается до 270 км/ч.
Электромобили получили 800-вольтовую архитектуру и аккумулятор емкостью 94 кВтч. Максимальный запас хода по одному заряду превышает 670 км у седана и составляет до 640 км в версии Shooting Brake. Быстрая зарядка позволяет пополнить батарею с 10 до 80% за 22 минуты, а через 10 минут можно получить запас энергии примерно на 270 км.
Габариты моделей практически одинаковы. Длина кузова составляет 4742 мм, колесная база — 2790 мм, ширина — 1859 мм. Высота седана равна 1469 мм, универсала — 1471 мм.
Объем багажника составляет 390 литров у седана и 450 литров у Shooting Brake, дополнительно предусмотренный передний багажный отсек объемом 101 литр. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,23 для седана и 0,26 для универсала.
Mercedes-AMG CLA 45 оснащен спортивной подвеской AMG Ride Control со стальными пружинами.
Водителям доступны режимы Comfort, Sport и AMGForce S+, последний имитирует характерное звучание двигателя внутреннего сгорания.
Кроме того, система AMG Dynamic Select предлагает шесть режимов движения, меняющих настройки шасси, рулевого управления, системы стабилизации и рекуперации.
Тормозная система включает шестипоршневые суппорты и вентилируемые диски диаметром 390 мм спереди и 350 мм сзади.
Компания пока не объявила дату начала продаж и стоимость новых Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+.
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