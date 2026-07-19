Samsung готовит к выходу трекер SmartTag 3

По данным инсайдера Роланда Квандта, компания Samsung планирует представить новый трекер SmartTag 3 одновременно с выходом смартфона Galaxy S26 FE. Устройство станет преемником модели SmartTag 2, выпущенной три года назад.
SmartTag 2, который стоит около $50, зарекомендовал себя как надежный Bluetooth-трекер. Он интегрируется с сетью SmartThings Find, позволяющей быстро находить обозначенные предметы с помощью смартфонов Galaxy.
Одним из ключевых преимуществ устройства является длительное время работы от батареи — от 500 до 700 дней на сменном элементе CR2032. Кроме того, он имеет отверстие для кольца, упрощающее крепление к ключам или другим вещам.
Впрочем, SmartTag 2 имеет существенные ограничения. Он совместим только с устройствами Samsung Galaxy, поэтому не подходит для пользователей iPhone или других Android-смартфонов. Сеть краудсорсингового отслеживания также меньше Apple Find My, ведь работает только через Galaxy‑устройства.
Это приводит к менее частым обновлениям местоположения в регионах, где таких смартфонов немного. Дополнительное использование стандарта Bluetooth 5.3 в настоящее время считается устаревшим.
Ожидается, что SmartTag 3 получит более современный модуль Bluetooth и расширенные возможности сети, что сделает его более конкурентным на рынке трекеров.
Дата выхода SmartTag 3
Относительно сроков презентации источники называют разные даты. Некоторые предполагают, что новый трекер может быть показан уже 22 июля на мероприятии Galaxy Unpacked в Лондоне, где Samsung планирует представить ряд новых устройств.
Другие считают, что релиз состоится осенью — в сентябре или октябре, когда компания традиционно выпускает модели серии FE. Например, Galaxy S25 FE был представлен именно в этот период.