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Google прокладывает новые подводные кабели

Технологии&Авто
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Google
Google
Google расширяет цифровую инфраструктуру в Америке — компания объявила о строительстве трех новых подводных кабельных систем. Проект должен усилить связь между странами региона, а Чили рассчитывает благодаря этому укрепить свои позиции как цифровой центр Латинской Америки.
Об этом пишет Bloomberg.
Речь идет о кабелях Alisios, Canoa и OlaLuz, соединяющих страны Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки с США.

Google объединит Чили, Панаму и Доминиканскую Республику

Кабель Alisios будет проходить между Доминиканской Республикой, Панамой и Чили. Canoa соединит Доминиканская Республика с Бермудскими островами, а OlaLuz — Доминиканская Республика с Флоридой.
Для Чили этот проект имеет особое значение. Страна стремится стать цифровыми воротами региона и привлекать технологические компании благодаря политической и экономической стабильности, развитой оптоволоконной сети, подводным кабелям и доступу к возобновляемой энергии.
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«Это укрепит позиции нашей страны как цифрового лидера Латинской Америки», — заявил министр транспорта и телекоммуникаций и министр общественных работ Чили Луис де Гранже.
По его словам, кабель Alisios поможет местному бизнесу, будет способствовать экономическому росту и даст миллионам чилийцев больше возможностей пользоваться глобальной цифровой экономикой.

Чили уже развивает другие международные кабельные проекты

Новые кабели дополнят уже развивающуюся инфраструктуру. Среди таких проектов — подводный кабель Humboldt, поддержанный Google. Он должен соединить Чили и Австралию через Тихий океан.
Панама также рассчитывает на новый проект развития своей Digital Hub Initiative. Президент страны Хосе Рауль Мулино заявил, что создаст новые возможности для Панамы и всего региона.
Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер отметил, что партнерство с Google поможет ускорить цифровую интеграцию страны.
Новые кабельные системы должны расширить цифровые связи между странами Америки и создать дополнительные возможности развития региональной цифровой инфраструктуры.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
GoogleЦифровая экономика
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