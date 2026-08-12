Google прокладывает новые подводные кабели

Google расширяет цифровую инфраструктуру в Америке — компания объявила о строительстве трех новых подводных кабельных систем. Проект должен усилить связь между странами региона, а Чили рассчитывает благодаря этому укрепить свои позиции как цифровой центр Латинской Америки.
Речь идет о кабелях Alisios, Canoa и OlaLuz, соединяющих страны Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки с США.
Google объединит Чили, Панаму и Доминиканскую Республику
Кабель Alisios будет проходить между Доминиканской Республикой, Панамой и Чили. Canoa соединит Доминиканская Республика с Бермудскими островами, а OlaLuz — Доминиканская Республика с Флоридой.
Для Чили этот проект имеет особое значение. Страна стремится стать цифровыми воротами региона и привлекать технологические компании благодаря политической и экономической стабильности, развитой оптоволоконной сети, подводным кабелям и доступу к возобновляемой энергии.