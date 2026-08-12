GlobalLogic показала разработки Physical AI для промышленности и инфраструктуры Сегодня 21:21 — Технологии&Авто

Демозона GlobalLogic

GlobalLogic открыла в Кракове демозону, посвященную Physical AI — искусственному интеллекту, который работает не только с цифровыми данными, но и взаимодействует с физическим миром. Там компания демонстрирует свои разработки и проекты Hitachi для промышленности, транспорта, энергетики, медицины и критической инфраструктуры.

Об этом Finance.ua сообщили в компании.

Пять направлений Physical AI

Демозона работает на базе инжинирингового центра GlobalLogic в Кракове. Представленные там решения охватывают пять основных направлений Physical AI:

когнитивные активы;

цифровые двойники и симуляции;

автономные операции;

робототехника и автоматизация;

автономная инфраструктура

Среди практических разработок — системы сбора данных с помощью компьютерного зрения, цифровые двойники для моделирования сложных систем, мониторинг инфраструктуры с помощью дронов, роботизированные системы и ИИ-инструменты для обслуживания оборудования, контроля качества и анализа данных.

Отдельно компания демонстрирует решения в сфере Enterprise AI и жизненного цикла разработки ИИ.

GlobalLogic объединяет ИИ с инженерными технологиями

По данным компании, GlobalLogic более 25 лет работает с технологиями, обеспечивающими взаимодействие программного обеспечения с физическим миром. Среди них — embedded-системы, компьютерное зрение, цифровые двойники, робототехника и промышленная автоматизация.

Теперь эти наработки совмещаются с современными ИИ-платформами. Компания заявляет, что это позволяет создавать автономные операционные процессы, моделировать системы и интегрировать ИИ в критическую инфраструктуру.

В демозоне также показывают, как генеративные ИИ, мультиагентные системы и синтетические данные могут использоваться для ускорения разработки, тестирования и внедрения сложных физических систем.

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