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GlobalLogic показала разработки Physical AI для промышленности и инфраструктуры

Технологии&Авто
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Демозона GlobalLogic
Демозона GlobalLogic
GlobalLogic открыла в Кракове демозону, посвященную Physical AI — искусственному интеллекту, который работает не только с цифровыми данными, но и взаимодействует с физическим миром. Там компания демонстрирует свои разработки и проекты Hitachi для промышленности, транспорта, энергетики, медицины и критической инфраструктуры.
Об этом Finance.ua сообщили в компании.

Пять направлений Physical AI

Демозона работает на базе инжинирингового центра GlobalLogic в Кракове. Представленные там решения охватывают пять основных направлений Physical AI:
  • когнитивные активы;
  • цифровые двойники и симуляции;
  • автономные операции;
  • робототехника и автоматизация;
  • автономная инфраструктура
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Среди практических разработок — системы сбора данных с помощью компьютерного зрения, цифровые двойники для моделирования сложных систем, мониторинг инфраструктуры с помощью дронов, роботизированные системы и ИИ-инструменты для обслуживания оборудования, контроля качества и анализа данных.
Отдельно компания демонстрирует решения в сфере Enterprise AI и жизненного цикла разработки ИИ.

GlobalLogic объединяет ИИ с инженерными технологиями

По данным компании, GlobalLogic более 25 лет работает с технологиями, обеспечивающими взаимодействие программного обеспечения с физическим миром. Среди них — embedded-системы, компьютерное зрение, цифровые двойники, робототехника и промышленная автоматизация.
Теперь эти наработки совмещаются с современными ИИ-платформами. Компания заявляет, что это позволяет создавать автономные операционные процессы, моделировать системы и интегрировать ИИ в критическую инфраструктуру.
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В демозоне также показывают, как генеративные ИИ, мультиагентные системы и синтетические данные могут использоваться для ускорения разработки, тестирования и внедрения сложных физических систем.
По материалам:
Finance.ua
ИИЦифровая экономика
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