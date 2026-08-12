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Mercedes-AMG готовит электрический кроссовер на 1169 сил: первые подробности

Технологии&Авто
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Тизер от Mercedes
Тизер от Mercedes
Mercedes-AMG готовит электрический кроссовер, который по мощности может конкурировать с самыми экстремальными электромобилями. Новинка станет внедорожной версией нового GT 4-Door, а ее самая мощная модификация получит три электродвигателя и более 1100 лошадиных сил.
Компания уже показала первые тизеры будущей модели. Точные характеристики и цена пока не раскрыты, однако, по обнародованной информации, автомобиль станет новым представителем высокопроизводительной электрической линейки AMG.

Как выглядит новинка

Первые изображения Mercedes-AMG опубликовала после премьеры обновленного GT 4-Door. Производитель описывает новую модель как автомобиль, «созданный, чтобы бросить вызов всему, что вы знаете».
Спереди кроссовер получит широкую решетку радиатора, обрамляемую дневными ходовыми огнями с характерной графикой в ​​форме звезд. Ниже расположены крупные воздухозаборники, а капот переходит в наклонное лобовое стекло.
В профиль автомобиль отличается большими колесными арками, длинным капотом и наклонной линией крыши. Задняя часть по концепции напоминает GT 4-Door. В то же время на тизерах можно увидеть два круглых задних фонаря с интегрированной графикой в ​​виде звезды.
Подробной информации об интерьере пока нет. Ожидается, что оснащение в значительной степени будет похоже на новый GT 4-Door.
В частности, кроссовер может получить 10,2-дюймовую цифровую приборную панель, центральный 14-дюймовый мультимедийный дисплей и еще один 14-дюймовый экран для переднего пассажира.
Mercedes-AMG готовит электрический кроссовер на 1169 сил: первые подробности
Также ожидаются спортивные сиденья, руль со скошенной нижней частью, двойное беспроводное зарядное устройство для смартфонов и атмосферная подсветка.
Среди возможного оснащения — панорамная стеклянная крыша Sky Control. Его стекло может изменять прозрачность нажатием кнопки, переходя из прозрачного в непрозрачное состояние.
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Какими будут характеристики

По предварительным данным, силовые установки кроссовера будут схожи с используемыми в Mercedes-AMG GT 4-Door.
Версия 53 может получить батарею примерно на 106 кВт-ч и два электродвигателя с полным приводом. Ожидаемая мощность составит 400 кВт или 543 л.с., а максимальный крутящий момент — 800 Нм.
Mercedes-AMG готовит электрический кроссовер на 1169 сил: первые подробности
Для сравнения, GT 4-Door 53 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунд, а его максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч. Запас хода по циклу WLTP составляет от 682 до 809 км.
Также заявлена ​​возможность подзарядки постоянным током мощностью до 600 кВт. За 10 минут подзарядки автомобиль может получить до 534 км дополнительного запаса хода.
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Самой мощной должна стать версия 63 с тремя электродвигателями. Ее суммарная мощность составит 1169 л.с., а максимальный крутящий момент — до 2000 Нм.
Такой силовой агрегат должен обеспечивать разгон до 100 км/ч примерно за 2,4 секунды. Максимальная скорость может составлять 300 км/ч, а запас хода — до 696 км.

Когда покажут Mercedes-AMG

Новый кроссовер должен стать внедорожным аналогом GT 4-Door и расширить семейство высокопроизводительных электромобилей Mercedes-AMG.
Точную дату премьеры, окончательные характеристики и стоимость автомобиля компания пока не раскрыла. В то же время, публикация первых тизеров свидетельствует о приближении официальной презентации новинки.
По материалам:
Телеканал 24
АвтоЭлектромобилиКроссовер
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