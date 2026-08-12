YouTube запускает экономную подписку Premium Lite во всех регионах, где доступен Premium

YouTube объявил, что YouTube Premium Lite — более дешевая подписка без рекламы, но с меньшим количеством функций — в скором времени заработает во всех регионах, где доступен Premium.
YouTube Premium
YouTube Premium — это платная подписка на YouTube, которая предлагает просмотр без рекламы, фоновое воспроизведение, временную загрузку видео для просмотра офлайн, а также дополнительные функции (например, перемотки вперед, очередь и продолжение просмотра).
В случае с Premium Lite пользователи не смогут загружать видео и без доступа к YouTube Music, а реклама отсутствует только в основном формате пользования сервиса, тогда как во время прослушивания музыки, просмотра Shorts или браузинга или поиска на платформе пользователям все еще будут показываться спонсорские ролики.
Впервые Premium Lite запустили в марте 2025 года для ограниченного количества стран с динамической ценой: в США, к примеру, ее стоимость составляет $7,99. Также с мая подписку прибавили к преимуществам тарифных планов Google AI Pro.
В новом объявлении YouTube анонсировал, что эконом-тариф расширится на все рынки, где доступна основная подписка Premium, хотя и не уточнил точных дат. В настоящее время перечень доступности включает 60+ стран и не упоминает Украину. Так же страница из Premium Lite сообщает украинским аккаунтам о невозможности ее оформления.
Можно предположить, что развертывание постепенное и вскоре оба сообщения обновят. Также интересно, какую стоимость предложит YouTube для облегченной подписки в украинском регионе, где обычный Premium в настоящее время стоит 99 грн/месяц.