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Стоимость компонентов iPhone 18 почти на 40% выше прошлогодних моделей — аналитики

Технологии&Авто
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Из-за дефицита памяти стоимость компонентов для линейки iPhone 18 увеличилась
Из-за дефицита памяти стоимость компонентов для линейки iPhone 18 увеличилась
Из-за дефицита памяти компонентов (Bill of Materials, BOM) для линейки iPhone 18 увеличилась на 38% по сравнению с прошлым годом для версий смартфонов с 256 ГБ хранилища. Это, вероятно, приведет к удорожанию устройств, однако Apple может компенсировать некоторые из этих расходов, снизив валовую маржу.
Об этом говорится в отчете TrendForce.

Память занимает все большую долю стоимости iPhone

Анализ моделей iPhone Pro на 256 ГБ за последние два поколения показывает, что доля памяти в общей стоимости BOM резко возросла — с примерно 10% годом ранее до примерно 34% в третьем квартале 2026 года. В первой половине 2027 года она может превысить 40%.
Несмотря на это, аналитики считают, что Apple будет придерживаться ценовой стратегии, принятой для последних MacBook. Компания Купертино, вероятно, пожертвует частью своей валовой маржи, чтобы смягчить подорожание iPhone 18 и сохранить объем поставок.
Apple также может пересмотреть свою ценовую стратегию для более старых моделей iPhone, потенциально повысив их стоимость вместе с запуском нового поколения.

Android-производители столкнулись с большим давлением на маржу

Кроме того, в TrendForce говорят, что производители Android-смартфонов сталкиваются с еще большим уменьшением маржи. Давление особенно острое в сегментах начального и среднего уровня, где маржа уже достаточно низкая.
Из-за стремительного роста цен на память с начала 2025 года аналитики считают, что многие бренды, помимо существенного повышения цен, могут прекратить производство некоторых продуктов с отрицательной валовой маржой. В результате мировое производство смартфонов продолжит падать до 2027 года.
По материалам:
mezha.media
iPhoneСмартфоны
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