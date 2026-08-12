Стоимость компонентов iPhone 18 почти на 40% выше прошлогодних моделей — аналитики Сегодня 01:34 — Технологии&Авто

Из-за дефицита памяти стоимость компонентов для линейки iPhone 18 увеличилась

Из-за дефицита памяти компонентов (Bill of Materials, BOM) для линейки iPhone 18 увеличилась на 38% по сравнению с прошлым годом для версий смартфонов с 256 ГБ хранилища. Это, вероятно, приведет к удорожанию устройств, однако Apple может компенсировать некоторые из этих расходов, снизив валовую маржу.

Память занимает все большую долю стоимости iPhone

Анализ моделей iPhone Pro на 256 ГБ за последние два поколения показывает, что доля памяти в общей стоимости BOM резко возросла — с примерно 10% годом ранее до примерно 34% в третьем квартале 2026 года. В первой половине 2027 года она может превысить 40%.

Несмотря на это, аналитики считают, что Apple будет придерживаться ценовой стратегии, принятой для последних MacBook. Компания Купертино, вероятно, пожертвует частью своей валовой маржи, чтобы смягчить подорожание iPhone 18 и сохранить объем поставок.

Apple также может пересмотреть свою ценовую стратегию для более старых моделей iPhone, потенциально повысив их стоимость вместе с запуском нового поколения.

Android-производители столкнулись с большим давлением на маржу

Кроме того, в TrendForce говорят, что производители Android-смартфонов сталкиваются с еще большим уменьшением маржи. Давление особенно острое в сегментах начального и среднего уровня, где маржа уже достаточно низкая.

Из-за стремительного роста цен на память с начала 2025 года аналитики считают, что многие бренды, помимо существенного повышения цен, могут прекратить производство некоторых продуктов с отрицательной валовой маржой. В результате мировое производство смартфонов продолжит падать до 2027 года.

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