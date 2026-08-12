Из-за дефицита памяти компонентов (Bill of Materials, BOM) для линейки iPhone 18 увеличилась на 38% по сравнению с прошлым годом для версий смартфонов с 256 ГБ хранилища. Это, вероятно, приведет к удорожанию устройств, однако Apple может компенсировать некоторые из этих расходов, снизив валовую маржу.
Анализ моделей iPhone Pro на 256 ГБ за последние два поколения показывает, что доля памяти в общей стоимости BOM резко возросла — с примерно 10% годом ранее до примерно 34% в третьем квартале 2026 года. В первой половине 2027 года она может превысить 40%.
Несмотря на это, аналитики считают, что Apple будет придерживаться ценовой стратегии, принятой для последних MacBook. Компания Купертино, вероятно, пожертвует частью своей валовой маржи, чтобы смягчить подорожание iPhone 18 и сохранить объем поставок.
Apple также может пересмотреть свою ценовую стратегию для более старых моделей iPhone, потенциально повысив их стоимость вместе с запуском нового поколения.
Android-производители столкнулись с большим давлением на маржу
Кроме того, в TrendForce говорят, что производители Android-смартфонов сталкиваются с еще большим уменьшением маржи. Давление особенно острое в сегментах начального и среднего уровня, где маржа уже достаточно низкая.
Из-за стремительного роста цен на память с начала 2025 года аналитики считают, что многие бренды, помимо существенного повышения цен, могут прекратить производство некоторых продуктов с отрицательной валовой маржой. В результате мировое производство смартфонов продолжит падать до 2027 года.