В Украине хотят легализовать мобильные АЗС Сегодня 17:23 — Технологии&Авто

В Украине хотят легализовать мобильные АЗС

В Украине готовят законодательные изменения, позволяющие легально использовать мобильные заправочные комплексы в общинах, где из-за военных действий уничтожены стационарные АЗС.

Как пишет enkorr.ua , об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

По данным Минфина, в Сумской и Черниговской областях уже есть общины, где в результате обстрелов уже разрушены 100% стационарных автозаправочных станций.

Почему АЗС не восстанавливают

Операторы топливного рынка не готовы восстанавливать разрушенные заправки. Причина — риск повторных атак, ведь восстановленные стационарные объекты снова станут целями для ударов. В результате отдельные общины остаются без возможности нормально снабжать население горючим.

Чтобы решить эту проблему Минфин, Государственная налоговая служба, органы местного самоуправления и представители топливного бизнеса нарабатывают изменения в законодательство.

Как будут работать мобильные АЗС

Предложенный механизм должен позволить контролируемо продавать горючее из передвижных заправочных комплексов в населенных пунктах, где стационарные АЗС были разрушены или их эксплуатация создает опасность для людей.

В Минфине подчеркивают, что легализация мобильных АЗС, прежде всего, связана с вопросом безопасности. Такой формат позволит обеспечивать общество горючим без необходимости постоянно восстанавливать объекты, которые могут повторно попасть под обстрелы.

Телеканал 24 По материалам:

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