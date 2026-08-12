В Украине хотят легализовать мобильные АЗС

В Украине готовят законодательные изменения, позволяющие легально использовать мобильные заправочные комплексы в общинах, где из-за военных действий уничтожены стационарные АЗС.
Как пишет enkorr.ua, об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
По данным Минфина, в Сумской и Черниговской областях уже есть общины, где в результате обстрелов уже разрушены 100% стационарных автозаправочных станций.
Почему АЗС не восстанавливают
Операторы топливного рынка не готовы восстанавливать разрушенные заправки. Причина — риск повторных атак, ведь восстановленные стационарные объекты снова станут целями для ударов. В результате отдельные общины остаются без возможности нормально снабжать население горючим.
Чтобы решить эту проблему Минфин, Государственная налоговая служба, органы местного самоуправления и представители топливного бизнеса нарабатывают изменения в законодательство.
Как будут работать мобильные АЗС
Предложенный механизм должен позволить контролируемо продавать горючее из передвижных заправочных комплексов в населенных пунктах, где стационарные АЗС были разрушены или их эксплуатация создает опасность для людей.
В Минфине подчеркивают, что легализация мобильных АЗС, прежде всего, связана с вопросом безопасности. Такой формат позволит обеспечивать общество горючим без необходимости постоянно восстанавливать объекты, которые могут повторно попасть под обстрелы.