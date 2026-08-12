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Украинцы пересаживаются на гибриды: какие авто выбирают летом

Технологии&Авто
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Toyota RAV-4 hybrid
Toyota RAV-4 hybrid
В июле украинцы приобрели и ввезли более 4,1 тысячи гибридных легковых автомобилей. Это на 58% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. В то же время, доля новых машин среди всех гибридов уменьшилась.
По данным «Укравтопрома», новые авто составили 43% июльских регистраций гибридов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 52%.

Какие проблемы выбирали украинцы

Среди новых гибридных легковушек:
  • самой популярной моделью остается Toyota RAV-4 — 349 авто;
  • второе место заняла Toyota Yaris Cross с результатом 182 автомобиля;
  • а третьим стал Nissan Qashqai — 72 автомобиля.
Среди подержанных гибридов, ввозимых из-за границы:
  • лидирует Ford Fusion US — 137 авто;
  • дальше идут Ford Escape — 134;
  • замыкает тройку Kia Niro — 118.
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Если вы выбираете между гибридом и обычным автомобилем из ДВС, стоит учесть не только расходы на топливо. Ранее Finance.ua называл 5 причин, почему гибрид может быть более выгодным выбором.
  • гибриды стали более экономичными — производители активно совершенствуют бензиново-электрические силовые установки, тогда как технология ДВС в последние годы меняется значительно медленнее;
  • лучший баланс цены и комплектации — гибридные версии часто создают на базе более дорогих комплектаций, поэтому за относительно доступную цену можно получить более богатое оснащение;
  • высокая надежность — производители уделяют особое внимание надежности гибридных систем. Подержанные гибриды по этому показателю могут не уступать автомобилям ДВС;
  • длительная гарантия на гибридную систему — даже если общая гарантия на подержанное авто уже завершилась, гарантия на гибридную силовую установку часто действует 8−10 лет или 150−250 тыс. км;
  • гибриды быстрее теряют в цене — из-за стремительного развития электрических и гибридных технологий такие автомобили могут быстрее дешеветь с годами. Для покупателя подержанного авто это, однако, может быть преимуществом — более технологичный автомобиль можно приобрести дешевле.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авторынок УкраиныГибрид
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