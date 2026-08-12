Украинцы пересаживаются на гибриды: какие авто выбирают летом Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Toyota RAV-4 hybrid

В июле украинцы приобрели и ввезли более 4,1 тысячи гибридных легковых автомобилей. Это на 58% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. В то же время, доля новых машин среди всех гибридов уменьшилась.

По данным «Укравтопрома», новые авто составили 43% июльских регистраций гибридов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 52%.

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Какие проблемы выбирали украинцы

Среди новых гибридных легковушек:

самой популярной моделью остается Toyota RAV-4 — 349 авто;

второе место заняла Toyota Yaris Cross с результатом 182 автомобиля;

а третьим стал Nissan Qashqai — 72 автомобиля.

Среди подержанных гибридов, ввозимых из-за границы:

лидирует Ford Fusion US — 137 авто;

дальше идут Ford Escape — 134;

замыкает тройку Kia Niro — 118.

почему гибрид может быть более выгодным выбором. Если вы выбираете между гибридом и обычным автомобилем из ДВС, стоит учесть не только расходы на топливо. Ранее Finance.ua называл 5 причин

гибриды стали более экономичными — производители активно совершенствуют бензиново-электрические силовые установки, тогда как технология ДВС в последние годы меняется значительно медленнее;

— производители активно совершенствуют бензиново-электрические силовые установки, тогда как технология ДВС в последние годы меняется значительно медленнее; лучший баланс цены и комплектации — гибридные версии часто создают на базе более дорогих комплектаций, поэтому за относительно доступную цену можно получить более богатое оснащение;

— гибридные версии часто создают на базе более дорогих комплектаций, поэтому за относительно доступную цену можно получить более богатое оснащение; высокая надежность — производители уделяют особое внимание надежности гибридных систем. Подержанные гибриды по этому показателю могут не уступать автомобилям ДВС;

— производители уделяют особое внимание надежности гибридных систем. Подержанные гибриды по этому показателю могут не уступать автомобилям ДВС; длительная гарантия на гибридную систему — даже если общая гарантия на подержанное авто уже завершилась, гарантия на гибридную силовую установку часто действует 8−10 лет или 150−250 тыс. км;

— даже если общая гарантия на подержанное авто уже завершилась, гарантия на гибридную силовую установку часто действует 8−10 лет или 150−250 тыс. км; гибриды быстрее теряют в цене — из-за стремительного развития электрических и гибридных технологий такие автомобили могут быстрее дешеветь с годами. Для покупателя подержанного авто это, однако, может быть преимуществом — более технологичный автомобиль можно приобрести дешевле.

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