Украинцы пересаживаются на гибриды: какие авто выбирают летом
Какие проблемы выбирали украинцы
- самой популярной моделью остается Toyota RAV-4 — 349 авто;
- второе место заняла Toyota Yaris Cross с результатом 182 автомобиля;
- а третьим стал Nissan Qashqai — 72 автомобиля.
- лидирует Ford Fusion US — 137 авто;
- дальше идут Ford Escape — 134;
- замыкает тройку Kia Niro — 118.
- гибриды стали более экономичными — производители активно совершенствуют бензиново-электрические силовые установки, тогда как технология ДВС в последние годы меняется значительно медленнее;
- лучший баланс цены и комплектации — гибридные версии часто создают на базе более дорогих комплектаций, поэтому за относительно доступную цену можно получить более богатое оснащение;
- высокая надежность — производители уделяют особое внимание надежности гибридных систем. Подержанные гибриды по этому показателю могут не уступать автомобилям ДВС;
- длительная гарантия на гибридную систему — даже если общая гарантия на подержанное авто уже завершилась, гарантия на гибридную силовую установку часто действует 8−10 лет или 150−250 тыс. км;
- гибриды быстрее теряют в цене — из-за стремительного развития электрических и гибридных технологий такие автомобили могут быстрее дешеветь с годами. Для покупателя подержанного авто это, однако, может быть преимуществом — более технологичный автомобиль можно приобрести дешевле.
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