Anthropic будет маркировать созданный Claude контент невидимыми водяными знаками Сегодня 22:46 — Технологии&Авто

Anthropic будет маркировать созданный Claude контент невидимыми водяными знаками

Компания Anthropic внедряет систему маркировки и обнаружения контента, сгенерированного чат-ботом Claude. Встроенные водяные знаки и цифровые метаданные будут добавляться в тексты и файлы на всех платформах разработчика.

Об этом сообщили в компании.

Изменения реализуются в рамках выполнения Кодекса практики ЕС по прозрачности искусственного интеллекта. Модели Claude, запущенные в Евросоюзе с августа 2026 года, поддерживают машиночитаемую маркировку по умолчанию, а для более старых версий функцию придадут впоследствии.

Водяной знак вплетается прямо в структуру текста. Он остается невидимым, не влияет на качество или содержание ответов, сохраняется при копировании и может выдерживать частичное редактирование. В компании также разрабатывают инструменты, позволяющие третьим сторонам проверять наличие таких отметок.

Маркировка не свидетельствует о полном создании материала ИИ

В то же время Anthropic отметили, что наличие маркировки не всегда свидетельствует о полном создании текста искусственным интеллектом, ведь пользователи часто применяют Claude только для редактирования, перевода или форматирования собственных идей.

Кроме того, вотермарки могут исчезать при глубоком перефразировании, существенном сокращении текста или удалении метаданных при изменении формата файла.

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