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В Китае бензиновые автомобили почти исчезли из топ-10 продаж

Технологии&Авто
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В Китае бензиновые автомобили почти исчезли из топ-10 продаж
В Китае бензиновые автомобили почти исчезли из топ-10 продаж
Китайский автомобильный рынок продолжает быстро переходить на электрифицированные модели.
По итогам июля сразу девять из десяти самых продаваемых автомобилей были электромобилями или гибридами. Единственной бензиновой моделью в рейтинге стала Toyota Corolla Cross, занявшая десятое место с результатом 14 510 проданных машин.
Первое место неожиданно досталось компактному электромобилю Geely Xingyuan. В июле китайские покупатели приобрели 32 306 таких автомобилей.
Вторым стал Leapmotor A10 с 26 424 проданными машинами, а Tesla Model Y оказалась на третьей позиции с результатом 25 158 автомобилей.
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В первую десятку также вошли Xiaomi SU7, Fang Chengbao Ti 7, BYD Yuan Up, Changan Qiyuan Q05, Li Auto i6 и BYD Sea Lion 06.
Таким образом, в девятке лидеров Tesla осталась единственным иностранным брендом, в то время как остальные места заняли китайский.
Показательна и разница в ценах. Tesla Model Y стала самой дорогой моделью среди лидеров — в Китае ее цена стартует примерно от 263 500 юаней. Большинство китайских бестселлеров стоят дешевле и конкурируют в более доступных сегментах, что помогает им привлекать больше покупателей.
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Еще несколько лет назад китайский рейтинг продаж был наполнен бензиновыми седанами и кроссоверами. Теперь ситуация кардинально изменилась: электромобили и гибриды почти полностью вытеснили машины из ДВС из топ-10. Toyota Corolla Cross пока сохраняет присутствие в рейтинге, но ее десятое место хорошо показывает, насколько быстро меняются предпочтения китайских покупателей.
По материалам:
uamotors
АвтоКитай
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