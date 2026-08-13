В Китае бензиновые автомобили почти исчезли из топ-10 продаж Сегодня 06:29 — Технологии&Авто

В Китае бензиновые автомобили почти исчезли из топ-10 продаж

Китайский автомобильный рынок продолжает быстро переходить на электрифицированные модели.

По итогам июля сразу девять из десяти самых продаваемых автомобилей были электромобилями или гибридами. Единственной бензиновой моделью в рейтинге стала Toyota Corolla Cross, занявшая десятое место с результатом 14 510 проданных машин.

Первое место неожиданно досталось компактному электромобилю Geely Xingyuan. В июле китайские покупатели приобрели 32 306 таких автомобилей.

Вторым стал Leapmotor A10 с 26 424 проданными машинами, а Tesla Model Y оказалась на третьей позиции с результатом 25 158 автомобилей.

Читайте также Китайская компания планирует запустить 100 000 беспилотных грузовиков к 2030 году

В первую десятку также вошли Xiaomi SU7, Fang Chengbao Ti 7, BYD Yuan Up, Changan Qiyuan Q05, Li Auto i6 и BYD Sea Lion 06.

Таким образом, в девятке лидеров Tesla осталась единственным иностранным брендом, в то время как остальные места заняли китайский.

Показательна и разница в ценах. Tesla Model Y стала самой дорогой моделью среди лидеров — в Китае ее цена стартует примерно от 263 500 юаней. Большинство китайских бестселлеров стоят дешевле и конкурируют в более доступных сегментах, что помогает им привлекать больше покупателей.

Читайте также Назван самый популярный автопроизводитель мира

Еще несколько лет назад китайский рейтинг продаж был наполнен бензиновыми седанами и кроссоверами. Теперь ситуация кардинально изменилась: электромобили и гибриды почти полностью вытеснили машины из ДВС из топ-10. Toyota Corolla Cross пока сохраняет присутствие в рейтинге, но ее десятое место хорошо показывает, насколько быстро меняются предпочтения китайских покупателей.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.