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Назван самый популярный автопроизводитель мира

Технологии&Авто
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Toyota – самый популярный автопроизводитель мира
Toyota – самый популярный автопроизводитель мира
По итогам первого полугодия лидером мирового авторынка стала Toyota Group, доля которой составила внушительные 12,4% (-3,9%).
Об этом сообщает Focus2Move.
Автомобили Toyota пользуются большой популярностью во всем мире. Машины японской марки ценят за действительно феноменальную надежность и доступный ремонт. Еще одним фактором является лидерство Toyota в области гибридных технологий.
На втором месте рейтинга оказалась Volkswagen Group с долей рынка 9,4% (-7,6%). Немецкая группа зафиксировала падение продаж прежде всего в Азии (-23,4%). В то же время в Америке они выросли на 3,6%.
На третьем месте расположилась Hyundai-Kia с долей рынка 8,5%. Продажи группы практически не изменились: в Америке они выросли на 4,1%, в то же время в Европе сократились на 0,8%, а в Азии — на 3,7%.
Интересно, что китайская BYD, активно завоевывающая мировые рынки, опустилась на две позиции, заняв лишь 11-е место. В Азии продажи компании упали на 34,2%, в то же время в Америке выросли на 121,2%, а в Европе — на 66,6%.
Сейчас десятка лидеров выглядит так:
  1. Toyota Group (-3,9%)
  2. Volkswagen Group (-7,6%)
  3. Hyundai-Kia (-0,2%)
  4. Stellantis (+3,3%)
  5. Renault Nissan Alliance (-3,9%);
  6. General Motors (-10%);
  7. Ford Group (-10,2%);
  8. Suzuki (+9,4%);
  9. Geely Group (-8,5%);
  10. Honda Motor (-6,4%).
По материалам:
УНІАН
Авто
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