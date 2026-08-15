Назван самый популярный автопроизводитель мира

Автомобили Toyota пользуются большой популярностью во всем мире. Машины японской марки ценят за действительно феноменальную надежность и доступный ремонт. Еще одним фактором является лидерство Toyota в области гибридных технологий.
На втором месте рейтинга оказалась Volkswagen Group с долей рынка 9,4% (-7,6%). Немецкая группа зафиксировала падение продаж прежде всего в Азии (-23,4%). В то же время в Америке они выросли на 3,6%.
На третьем месте расположилась Hyundai-Kia с долей рынка 8,5%. Продажи группы практически не изменились: в Америке они выросли на 4,1%, в то же время в Европе сократились на 0,8%, а в Азии — на 3,7%.
Интересно, что китайская BYD, активно завоевывающая мировые рынки, опустилась на две позиции, заняв лишь 11-е место. В Азии продажи компании упали на 34,2%, в то же время в Америке выросли на 121,2%, а в Европе — на 66,6%.