Назван самый популярный автопроизводитель мира Сегодня 06:09 — Технологии&Авто

Toyota – самый популярный автопроизводитель мира

По итогам первого полугодия лидером мирового авторынка стала Toyota Group, доля которой составила внушительные 12,4% (-3,9%).

Об этом сообщает Focus2Move

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Автомобили Toyota пользуются большой популярностью во всем мире. Машины японской марки ценят за действительно феноменальную надежность и доступный ремонт. Еще одним фактором является лидерство Toyota в области гибридных технологий.

На втором месте рейтинга оказалась Volkswagen Group с долей рынка 9,4% (-7,6%). Немецкая группа зафиксировала падение продаж прежде всего в Азии (-23,4%). В то же время в Америке они выросли на 3,6%.

На третьем месте расположилась Hyundai-Kia с долей рынка 8,5%. Продажи группы практически не изменились: в Америке они выросли на 4,1%, в то же время в Европе сократились на 0,8%, а в Азии — на 3,7%.

Интересно, что китайская BYD, активно завоевывающая мировые рынки, опустилась на две позиции, заняв лишь 11-е место. В Азии продажи компании упали на 34,2%, в то же время в Америке выросли на 121,2%, а в Европе — на 66,6%.

Сейчас десятка лидеров выглядит так:

Toyota Group (-3,9%) Volkswagen Group (-7,6%) Hyundai-Kia (-0,2%) Stellantis (+3,3%) Renault Nissan Alliance (-3,9%); General Motors (-10%); Ford Group (-10,2%); Suzuki (+9,4%); Geely Group (-8,5%); Honda Motor (-6,4%).

УНІАН По материалам:

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