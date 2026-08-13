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SpaceXAI выпустила Grok Bot для замены рутинной работы бизнеса

Технологии&Авто
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SpaceXAI объявила о выходе нового программного обеспечения на основе искусственного интеллекта под названием Grok Bot
SpaceXAI объявила о выходе нового программного обеспечения на основе искусственного интеллекта под названием Grok Bot
Компания Илона Маска SpaceXAI объявила о выходе нового программного обеспечения на основе искусственного интеллекта под названием Grok Bot. Продукт разработан для автоматизации сложных рабочих процессов и работает по принципу командной работы нескольких ИИ-агентов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Grok Bot способен самостоятельно входить в различные приложения и вебсайты, сохранять контекст и детали предыдущих задач, а также обмениваться информацией между отдельными ботами внутри системы.

Функционал, внутреннее использование и планы на рынке

Разработчики и аналитики отмечают, что новый инструмент призван упростить делегирование комплексных задач автономным системам.
Внутреннее тестирование
SpaceXAI уже применяет продукт в собственных отделах разработки, маркетинга, продаж и финансов. В частности, боты помогают отделу продаж искать новых клиентов и готовить рассылки, а финансовому отделу — автоматически извлекать квитанции из электронной почты.
Корпоративный сектор
Компания стремится вовлечь в использование семейства продуктов Grok банки, инвестиционные фирмы и другие крупные бизнесы для увеличения доходов на фоне трансформации SpaceX в корпорацию с фокусом на искусственном интеллекте.
Конкуренция в отрасли
Релиз является частью стратегии Илона Маска по сокращению отставания от таких лидеров рынка, как Anthropic и OpenAI. Ранее, в мае компания выпустила первого ИИ-агента для кодирования, а в июне заключила соглашение на $60 млрд о приобретении стартапа Cursor.
Кроме того, во время последнего финансового отчета Илон Маск заявил о скором релизе следующей модели — Grok 4.6, выход которой ожидается уже на этой неделе.
По материалам:
Діло
Чат ботИИМаск
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