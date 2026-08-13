SpaceXAI выпустила Grok Bot для замены рутинной работы бизнеса Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

SpaceXAI объявила о выходе нового программного обеспечения на основе искусственного интеллекта под названием Grok Bot

Компания Илона Маска SpaceXAI объявила о выходе нового программного обеспечения на основе искусственного интеллекта под названием Grok Bot. Продукт разработан для автоматизации сложных рабочих процессов и работает по принципу командной работы нескольких ИИ-агентов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Grok Bot способен самостоятельно входить в различные приложения и вебсайты, сохранять контекст и детали предыдущих задач, а также обмениваться информацией между отдельными ботами внутри системы.

Функционал, внутреннее использование и планы на рынке

Разработчики и аналитики отмечают, что новый инструмент призван упростить делегирование комплексных задач автономным системам.

Внутреннее тестирование

SpaceXAI уже применяет продукт в собственных отделах разработки, маркетинга, продаж и финансов. В частности, боты помогают отделу продаж искать новых клиентов и готовить рассылки, а финансовому отделу — автоматически извлекать квитанции из электронной почты.

Корпоративный сектор

Компания стремится вовлечь в использование семейства продуктов Grok банки, инвестиционные фирмы и другие крупные бизнесы для увеличения доходов на фоне трансформации SpaceX в корпорацию с фокусом на искусственном интеллекте.

Конкуренция в отрасли

Релиз является частью стратегии Илона Маска по сокращению отставания от таких лидеров рынка, как Anthropic и OpenAI. Ранее, в мае компания выпустила первого ИИ-агента для кодирования, а в июне заключила соглашение на $60 млрд о приобретении стартапа Cursor.

Кроме того, во время последнего финансового отчета Илон Маск заявил о скором релизе следующей модели — Grok 4.6, выход которой ожидается уже на этой неделе.

Діло По материалам:

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