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Apple готовит масштабное переосмысление Apple Watch

Технологии&Авто
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Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3
Apple рассматривает несколько радикальных вариантов обновления линейки Apple Watch. Компания работает над новыми форматами умных часов и может существенно изменить подход к своим носимым устройствам.
По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, команда промышленного дизайна компании уже некоторое время работает над масштабной концепцией обновления умных часов. Цель Apple — создать устройства, которые смогут существенно изменить восприятие Apple Watch и помочь компании усилить позиции на рынке гаджетов.

Apple Watch без экрана

Одной из интереснейших идей является устройство в стиле Apple Watch, но без экрана. Apple обратила внимание на популярность фитнес-браслетов без дисплеев и умных колец, потому может создать собственный гаджет в таком формате. Параллельно компания рассматривает Apple Watch с разными типами дисплеев, новыми размерами и формами.
Среди возможных вариантов также есть Apple Watch с круглым экраном. В то же время Гурман считает, что такая модель вряд ли когда-нибудь выйдет на рынок.

Более дорогие и доступные модели

Apple также экспериментирует с позиционированием моделей: компания может выпустить еще более дорогие устройства, которые расположатся выше Apple Watch Ultra и Hermès, а также более доступные варианты, помимо Apple Watch SE.
Отдельное направление — искусственный интеллект. Apple хочет сделать свои носимые устройства более ориентированными на ИИ и планирует масштабное обновление приложения «Здоровье».
Пока Apple не определилась, какие именно концепции пойдут в производство. Однако компания стремится существенно обновить линейку из-за усиления конкуренции. По оценке Гурмана, будущие изменения Apple Watch могут быть настолько же значительными, как переход iPhone от классического дизайна к складному формату.
По материалам:
mezha.media
AppleТехника
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