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Украина поднялась в мировом рейтинге скорости интернета

Технологии&Авто
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Украина заняла 64 место по скорости мобильного соединения
Украина заняла 64 место по скорости мобильного соединения
В июне 2026 года Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге скорости мобильного и фиксированного интернета, поднявшись в обоих сегментах на две ступеньки.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного Speedtest Global Index от компании Ookla, сообщает Mediasat.
По итогам первого месяца лета Украина заняла 64-е место по скорости мобильного соединения и 80-е место по скорости фиксированного широкополосного интернета.

Мобильный интернет

Украина поднялась в мировом рейтинге скорости интернета
В мобильном сегменте средняя (медиа) скорость загрузки данных в Украине достигла 70,2 Мбит/с, скорость отдачи составляла 14,15 Мбит/с, а задержка сигнала (ping) — 24 мс.
С такими показателями Украина оказалась в рейтинге между Южно-Африканской Республикой (ЮАР) и Израилем.
По сравнению с июнем 2025 года, когда скорость мобильной загрузки составила 53,65 Мбит/с, показатель вырос почти на 31%.

Фиксированный интернет

Украина поднялась в мировом рейтинге скорости интернета
В категории фиксированного интернета Украина занимает 80 место среди 149 стран мира — между Гренадой и Чехией. Показатели скорости остаются стабильными в течение последнего года:
  • скорость загрузки: 92,7 Мбит/с;
  • скорость отдачи: 93,9 Мбит/с;
  • задержка (пинг): 4 мс.
По материалам:
dev.ua
Мобильный интернет
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