Украина поднялась в мировом рейтинге скорости интернета Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

Украина заняла 64 место по скорости мобильного соединения

В июне 2026 года Украина улучшила свои позиции в мировом рейтинге скорости мобильного и фиксированного интернета, поднявшись в обоих сегментах на две ступеньки.

По итогам первого месяца лета Украина заняла 64-е место по скорости мобильного соединения и 80-е место по скорости фиксированного широкополосного интернета.

Мобильный интернет

В мобильном сегменте средняя (медиа) скорость загрузки данных в Украине достигла 70,2 Мбит/с, скорость отдачи составляла 14,15 Мбит/с, а задержка сигнала (ping) — 24 мс.

С такими показателями Украина оказалась в рейтинге между Южно-Африканской Республикой (ЮАР) и Израилем.

По сравнению с июнем 2025 года, когда скорость мобильной загрузки составила 53,65 Мбит/с, показатель вырос почти на 31%.

Фиксированный интернет

В категории фиксированного интернета Украина занимает 80 место среди 149 стран мира — между Гренадой и Чехией. Показатели скорости остаются стабильными в течение последнего года:

скорость загрузки: 92,7 Мбит/с;

скорость отдачи: 93,9 Мбит/с;

задержка (пинг): 4 мс.

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