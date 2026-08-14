ОТК онлайн — водителей предупредили о новой схеме мошенников
ОТК предполагает реальную проверку автомобиля
- тормозную и рулевую системы;
- наружные световые приборы;
- шины и колеса;
- светопропускание стекла;
- газобаллонное оборудование, если оно установлено;
- другие элементы, влияющие на безопасность движения и состояние окружающей среды.
Как распознать фальшивый ОТК
- готовый протокол обещают через 15 минут;
- уверяют, что автомобиль не нужно привозить на проверку;
- после оплаты посылают протокол с якобы результатами техосмотра.
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