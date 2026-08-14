ОТК онлайн — водителей предупредили о новой схеме мошенников Сегодня 23:23 — Технологии&Авто

Автомобиль на ОТК

Обещание пройти обязательный технический контроль автомобиля онлайн может звучать удобно, но на самом деле такой услуги не существует. Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предупреждают о мошеннических предложениях, по которым водителям продают фальшивые протоколы ОТК.

ОТК предполагает реальную проверку автомобиля

Обязательный технический контроль проходят, в частности, грузовики и прицепы, автобусы, такси, отдельные легковые автомобили и транспорт, перевозящий опасные грузы.

В ходе проверки специалисты оценивают:

тормозную и рулевую системы;

наружные световые приборы;

шины и колеса;

светопропускание стекла;

газобаллонное оборудование, если оно установлено;

другие элементы, влияющие на безопасность движения и состояние окружающей среды.

Чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Процедура сопровождается фото- и видеофиксацией, а ее результаты вносятся в общегосударственную базу данных. Потому дистанционно проверить техническое состояние автомобиля невозможно.

Как распознать фальшивый ОТК

Мошенники могут размещать объявления об «официальном» прохождении ОТК в соцсетях, на досках объявлений и в чатах.

Насторожить должны следующие предложения:

готовый протокол обещают через 15 минут;

уверяют, что автомобиль не нужно привозить на проверку;

после оплаты посылают протокол с якобы результатами техосмотра.

Проверить подлинность протокола ОТК можно через официальный онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД по номеру автомобиля или номеру протокола.

Проходить технический контроль нужно только в аккредитованных пунктах. Актуальный список таких субъектов опубликован на сайте ГСЦ МВД.

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