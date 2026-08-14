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ОТК онлайн — водителей предупредили о новой схеме мошенников

Технологии&Авто
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Автомобиль на ОТК
Автомобиль на ОТК
Обещание пройти обязательный технический контроль автомобиля онлайн может звучать удобно, но на самом деле такой услуги не существует. Главный сервисный центр МВД и Киберполиция предупреждают о мошеннических предложениях, по которым водителям продают фальшивые протоколы ОТК.

ОТК предполагает реальную проверку автомобиля

Обязательный технический контроль проходят, в частности, грузовики и прицепы, автобусы, такси, отдельные легковые автомобили и транспорт, перевозящий опасные грузы.
В ходе проверки специалисты оценивают:
  • тормозную и рулевую системы;
  • наружные световые приборы;
  • шины и колеса;
  • светопропускание стекла;
  • газобаллонное оборудование, если оно установлено;
  • другие элементы, влияющие на безопасность движения и состояние окружающей среды.
Процедура сопровождается фото- и видеофиксацией, а ее результаты вносятся в общегосударственную базу данных. Потому дистанционно проверить техническое состояние автомобиля невозможно.

Как распознать фальшивый ОТК

Мошенники могут размещать объявления об «официальном» прохождении ОТК в соцсетях, на досках объявлений и в чатах.
Насторожить должны следующие предложения:
  • готовый протокол обещают через 15 минут;
  • уверяют, что автомобиль не нужно привозить на проверку;
  • после оплаты посылают протокол с якобы результатами техосмотра.
Проверить подлинность протокола ОТК можно через официальный онлайн-сервис Главного сервисного центра МВД по номеру автомобиля или номеру протокола.
Проходить технический контроль нужно только в аккредитованных пунктах. Актуальный список таких субъектов опубликован на сайте ГСЦ МВД.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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