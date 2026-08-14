Семейный кроссовер Mercedes полностью рассекретили до презентации (фото) 14.08.2026, 00:37 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz GLE

Кроссовер Mercedes-Benz GLE впервые получит удлиненную модификацию. Семейный автомобиль дебютирует в версиях с бензиновыми турбомоторами.

Новый Mercedes GLE L дебютирует 21 августа на автошоу в Чэнду (Китай), однако его фото уже попали в сеть. Их опубликовали на сайте Autohome.

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Именно в Китае наладят производство Mercedes GLE L, там ведь любят подобные удлиненные версии моделей. Длина кроссовера увеличила на 120 мм.

Что известно о характеристиках и дизайне

Размеры Mercedes GLE L:

длина — 5051 мм;

ширина — 2018 мм;

высота — 1784 мм;

колесная база — 3118 мм.

Снаружи и внутри семейный вариант ничем не отличается от обновленного Mercedes GLE 2027, то есть имеет широкую радиаторную решетку и фары и фонари с логотипами марки. В салоне на передней панели установили три дисплея.

Новый Mercedes GLE L стал просторнее на втором ряду. Как и стандартный кроссовер, удлиненный вариант является пятиместным по умолчанию, а третий ряд кресел будет предложен за доплату.

Кроссовер Mercedes GLE L дебютирует с двумя бензиновыми турбомоторами — 2,0-литровым 258-сильным и 3,0-литровым 381-сильным. Обе модификации оснащены 9-ступенчатой ​​автоматической КПП и полным приводом.

Фокус По материалам:

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