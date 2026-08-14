0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Семейный кроссовер Mercedes полностью рассекретили до презентации (фото)

Технологии&Авто
59
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Кроссовер Mercedes-Benz GLE впервые получит удлиненную модификацию. Семейный автомобиль дебютирует в версиях с бензиновыми турбомоторами.
Новый Mercedes GLE L дебютирует 21 августа на автошоу в Чэнду (Китай), однако его фото уже попали в сеть. Их опубликовали на сайте Autohome.
Именно в Китае наладят производство Mercedes GLE L, там ведь любят подобные удлиненные версии моделей. Длина кроссовера увеличила на 120 мм.

Что известно о характеристиках и дизайне

Размеры Mercedes GLE L:
  • длина — 5051 мм;
  • ширина — 2018 мм;
  • высота — 1784 мм;
  • колесная база — 3118 мм.
Семейный кроссовер Mercedes полностью рассекретили до презентации (фото)
Снаружи и внутри семейный вариант ничем не отличается от обновленного Mercedes GLE 2027, то есть имеет широкую радиаторную решетку и фары и фонари с логотипами марки. В салоне на передней панели установили три дисплея.
Читайте также
Семейный кроссовер Mercedes полностью рассекретили до презентации (фото)
Новый Mercedes GLE L стал просторнее на втором ряду. Как и стандартный кроссовер, удлиненный вариант является пятиместным по умолчанию, а третий ряд кресел будет предложен за доплату.
Кроссовер Mercedes GLE L дебютирует с двумя бензиновыми турбомоторами — 2,0-литровым 258-сильным и 3,0-литровым 381-сильным. Обе модификации оснащены 9-ступенчатой ​​автоматической КПП и полным приводом.
По материалам:
Фокус
АвтоКроссовер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems