Топ-5 бензиновых авто июля 2026 года среди новых и подержанных

Бензиновые автомобили продолжают удерживать наибольшую долю украинского авторынка. В июле они составляли почти 39% продаж новых легковых автомобилей, а среди импортируемых подержанных авто их доля была еще выше — 55%.
Какие бензиновые авто чаще всего покупали украинцы
В июле украинский автопарк пополнили 2,2 тыс. новых легковушек с бензиновыми двигателями. Это на 4% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
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В то же время, доля бензиновых моделей в продажах новых авто выросла. В июле 2025 года на них приходилось 35% рынка, тогда как в этом году почти 39%.
В пятерку самых популярных новых бензиновых моделей вошли:
Hyundai Tucson — 215 авто;
Skoda Octavia — 166;
Mazda CX-5 — 157;
Skoda Kodiaq — 138;
Suzuki SX4 — 111.
Бензиновые автомобили также лидируют среди импортируемых подержанных легковушек. В июле на украинский учет поставили 12,4 тыс. таких авто — это 55% от общего количества импортируемых подержанных легковых автомобилей. Год назад их доля составила 48% или 10,8 тыс. машин.
Средний возраст импортированных бензиновых авто составляет 9,5 года.