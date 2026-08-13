Топ-5 бензиновых авто июля 2026 года среди новых и подержанных Сегодня 21:04 — Технологии&Авто

Hyundai Tucson, www.actualidadmotor.com

Бензиновые автомобили продолжают удерживать наибольшую долю украинского авторынка. В июле они составляли почти 39% продаж новых легковых автомобилей, а среди импортируемых подержанных авто их доля была еще выше — 55%.

Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома»

Какие бензиновые авто чаще всего покупали украинцы

В июле украинский автопарк пополнили 2,2 тыс. новых легковушек с бензиновыми двигателями. Это на 4% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

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В то же время, доля бензиновых моделей в продажах новых авто выросла. В июле 2025 года на них приходилось 35% рынка, тогда как в этом году почти 39%.

В пятерку самых популярных новых бензиновых моделей вошли:

Hyundai Tucson — 215 авто; Skoda Octavia — 166; Mazda CX-5 — 157; Skoda Kodiaq — 138; Suzuki SX4 — 111.

Бензиновые автомобили также лидируют среди импортируемых подержанных легковушек. В июле на украинский учет поставили 12,4 тыс. таких авто — это 55% от общего количества импортируемых подержанных легковых автомобилей. Год назад их доля составила 48% или 10,8 тыс. машин.

Средний возраст импортированных бензиновых авто составляет 9,5 года.

Самыми популярными моделями стали:

Volkswagen Tiguan — 852 авто; Nissan Rogue — 746; Audi Q5 — 691; Volkswagen Golf — 650; Audi A4 — 389.

Раньше мы делились рейтингом от автомобильных экспертов — какие автомобили с пробегом не стоит покупать. По их словам, у этих автомобилей слишком много проблем.

Также Finance.ua писал об исследовании, которое показало лучшие месяцы для продажи автомобиля на вторичке по типам авто (цена, полученная в процентах от оценки):

кабриолет — апрель (100,9%);

купе — май (99,1%);

универсал — январь (97,9%);

хэтчбек — январь (94,3%);

седан — январь (95%);

внедорожник — ноябрь (94,6%).

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