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Топ-5 бензиновых авто июля 2026 года среди новых и подержанных

Технологии&Авто
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson, www.actualidadmotor.com
Бензиновые автомобили продолжают удерживать наибольшую долю украинского авторынка. В июле они составляли почти 39% продаж новых легковых автомобилей, а среди импортируемых подержанных авто их доля была еще выше — 55%.
Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома»

Какие бензиновые авто чаще всего покупали украинцы

В июле украинский автопарк пополнили 2,2 тыс. новых легковушек с бензиновыми двигателями. Это на 4% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
В то же время, доля бензиновых моделей в продажах новых авто выросла. В июле 2025 года на них приходилось 35% рынка, тогда как в этом году почти 39%.
В пятерку самых популярных новых бензиновых моделей вошли:
  1. Hyundai Tucson — 215 авто;
  2. Skoda Octavia — 166;
  3. Mazda CX-5 — 157;
  4. Skoda Kodiaq — 138;
  5. Suzuki SX4 — 111.
Бензиновые автомобили также лидируют среди импортируемых подержанных легковушек. В июле на украинский учет поставили 12,4 тыс. таких авто — это 55% от общего количества импортируемых подержанных легковых автомобилей. Год назад их доля составила 48% или 10,8 тыс. машин.
Средний возраст импортированных бензиновых авто составляет 9,5 года.
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Самыми популярными моделями стали:
  1. Volkswagen Tiguan — 852 авто;
  2. Nissan Rogue — 746;
  3. Audi Q5 — 691;
  4. Volkswagen Golf — 650;
  5. Audi A4 — 389.
Раньше мы делились рейтингом от автомобильных экспертов — какие автомобили с пробегом не стоит покупать. По их словам, у этих автомобилей слишком много проблем.
Также Finance.ua писал об исследовании, которое показало лучшие месяцы для продажи автомобиля на вторичке по типам авто (цена, полученная в процентах от оценки):
  • кабриолет — апрель (100,9%);
  • купе — май (99,1%);
  • универсал — январь (97,9%);
  • хэтчбек — январь (94,3%);
  • седан — январь (95%);
  • внедорожник — ноябрь (94,6%).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авторынок УкраиныБензинПодержанные автоУкравтопром
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