Коли найкраще продавати вживані авто — експерт поділився, як заробити найбільше — Finance.ua
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Коли найкраще продавати вживані авто — експерт поділився, як заробити найбільше

Особисті фінанси
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Коли найкраще продавати вживані авто — експерт поділився, як заробити найбільше
Коли найкраще продавати вживані авто — експерт поділився, як заробити найбільше
Редактор споживчого відділу онлайн-платформи для роздрібної торгівлі автомобілями Carwow Джон Роулінгс поділився найкращими моментами для продажу вживаних автівок. За його словами, якщо вдало обрати час для продажу, то можна отримати більше грошей.
Про це пише Express.
Через те, що вартість автомобільного транспорту продовжує зростати, ринок вживаних авто перебуває на п’ятирічному максимумі, а попит на дешевші транспортні засоби збільшується. Роулінгс каже, що більшість автомобілів зазвичай приносять найбільше прибутку на початку року.
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«Наші дані показують, що перші кілька місяців року приносять найбільшу суму за автомобіль порівняно з початковою оцінкою, що робить цей час ідеальним для продажу. Березень — особливо насичений місяць для успішного продажу автомобілів різних типів кузовів, що збігається з випуском нових реєстраційних номерів», — пояснив експерт.
Згідно з дослідженням фахівців, звичайні сімейні автівки, серед яких хетчбеки, седани та універсали, здебільшого досягають найвищої ціни в січні, а вже до весни попит на них падає. Проте деякі більш ексклюзивні типи авто, зазвичай, продаються краще в різні пори року, адже багато покупців вживаних автомобілів хочуть підготуватися до зміни температур.
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До прикладу, позашляховики часто мають найвищі ціни у листопаді, коли температура повітря падає, тоді як кабріолети або купе найкраще продаються у квітні і травні.
Водночас Джон застеріг водіїв уникати продажу спортивних моделей влітку, адже якщо продати їх на кілька місяців раніше, то вони можуть отримати значно більшу суму.
«Багато автовласників помилково вважають, що літо — найкращий час для продажу через вищий попит покупців, особливо на „літні автомобілі“, такі як кабріолети. Проте наше дослідження чітко показує, що рання весна максимізує потенціал продажу вашого автомобіля», — підкреслив Роулінгс.
Найкращий місяць для продажу за типами автомобілів (ціна, отримана у відсотках від оцінки):
  • кабріолет — квітень (100,9%);
  • купе — травень (99,1%);
  • універсал — січень (97,9%);
  • хетчбек — січень (94,3%);
  • седан — січень (95%);
  • позашляховик — листопад (94,6%).
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За матеріалами:
УНІАН
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