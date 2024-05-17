Які авто українці найчастіше приганяли з США: рейтинг — Finance.ua

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Які авто українці найчастіше приганяли з США: рейтинг

Технології&Авто
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Які авто українці найчастіше приганяли з США: рейтинг
Які авто українці найчастіше приганяли з США: рейтинг
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 3,7 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у квітні вживаних авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Порівняно з квітнем 2023 року, попит на «американців» з пробігом збільшився вдвічі. Найбільша частка з цієї кількості (47%) — машини з бензиновими двигунами.

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Частка електромобілів становить 34%. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
У топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
  • Tesla Model 3 — 408 од.;
  • Tesla Model Y — 313 од.;
  • Ford Escape — 246 од.;
  • JEEP Cherokee — 232 од.;
  • Volkswagen Passat — 210 од.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці - 6 років.

Довідка Finance.ua:

  • У квітні український автопарк поповнили понад 4,2 тис авто на електротязі, що удвічі більше, відносно торішнього квітня. Найбільший показник з реєстрації цих типів авто продемонстрували водії у Львівській області.
  • У сервісних центрах МВС спостерігається ажіотаж на послугу перереєстрації авто. У березні цього року було здійснено майже 184 тисяч реєстраційних операцій, а у квітні - понад 247 тисяч.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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