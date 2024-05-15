Де в Україні найчастіше купують нові автівки: найпопулярніші моделі — Finance.ua

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Де в Україні найчастіше купують нові автівки: найпопулярніші моделі

Технології&Авто
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Де в Україні найчастіше купують нові автівки: найпопулярніші моделі
Де в Україні найчастіше купують нові автівки: найпопулярніші моделі
У квітні серед найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні були: Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків за минулий місяць.
Про це повідомляє Асоціація Укравтопром.
У квітні кияни придбали 2 066 нових авто (на 18% більше, ніж торік). Бестселером місяця в столиці став компактний кросовер Renault Duster.

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На Київщині було зареєстровано 500 од. (+24%), мешканці Львівщині придбали 321 од. (+14%). В Одеській області було зареєстровано 310 од. (+19%).
Бестселлером для цих регіонів став кросовер Toyota RAV-4.
Мешканці Дніпропетровщини купили 452 од. (+6%), хітом продажів став кросовер Mazda CX5.
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Хочу вигідно придбати автоцивілку

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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