Де в Україні найчастіше купують нові автівки: найпопулярніші моделі — Finance.ua

Де в Україні найчастіше купують нові автівки: найпопулярніші моделі Сьогодні 21:32 — Технології&Авто

Де в Україні найчастіше купують нові автівки: найпопулярніші моделі

У квітні серед найбільших регіональних ринків нових легкових авто в Україні були: Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. Ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків за минулий місяць.

Про це повідомляє Асоціація Укравтопром.

У квітні кияни придбали 2 066 нових авто (на 18% більше, ніж торік). Бестселером місяця в столиці став компактний кросовер Renault Duster.

Читайте також: Як купити авто зі США

На Київщині було зареєстровано 500 од. (+24%), мешканці Львівщині придбали 321 од. (+14%). В Одеській області було зареєстровано 310 од. (+19%).

Бестселлером для цих регіонів став кросовер Toyota RAV-4.

Мешканці Дніпропетровщини купили 452 од. (+6%), хітом продажів став кросовер Mazda CX5.

Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.