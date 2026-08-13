Почему телефон перегревается и как его охладить

Летняя жара может перегреть не только двигатель автомобиля, но и смартфон. В результате устройство может замедлиться, потерять связь или даже отключиться.
Что заставляет смартфон перегреваться
Телефон во время поездки одновременно выполняет несколько энергоемких задач: GPS отслеживает местонахождение, экран работает на высокой яркости, мобильный модуль передает данные, а подключение через Android Auto или CarPlay создает дополнительную нагрузку.
Перед длительной поездкой желательно закрыть ненужные программы и оставить активными только те, которые действительно нужны в пути.
Если смартфон продолжает перегреваться даже в тени, без зарядки и минимальной нагрузкой, можно использовать специальный охладитель с термоэлектрическим модулем. Он крепится к задней панели устройства и помогает быстрее отводить тепло.
Главное правило — сначала убрать источники дополнительного нагревания: солнце, зарядку и лишние приложения. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы смартфон снова нормально работал.