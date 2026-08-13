Почему телефон перегревается и как его охладить Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Смартфоны часто перегреваются, когда телефон работает как навигатор

Летняя жара может перегреть не только двигатель автомобиля, но и смартфон. В результате устройство может замедлиться, потерять связь или даже отключиться.

Что заставляет смартфон перегреваться

Телефон во время поездки одновременно выполняет несколько энергоемких задач: GPS отслеживает местонахождение, экран работает на высокой яркости, мобильный модуль передает данные, а подключение через Android Auto или CarPlay создает дополнительную нагрузку.

Ситуацию усугубляет заряжание. Аккумулятор нагревается при пополнении заряда, тогда как корпус одновременно получает тепло от солнца через лобовое стекло.

Основные причины перегрева:

1. Прямые солнечные лучи — под лобовым стеклом температура значительно выше, чем на улице, а смартфон не успевает отводить тепло.

2. Навигация и высокая яркость экрана — GPS, постоянно включенный дисплей и максимальная яркость увеличивают нагрузку на устройство.

3. Зарядка одновременно — аккумулятор дополнительно нагревается во время зарядки, особенно если телефон активно работает.

4. Слабый мобильный сигнал — смартфон может активнее работать с сетью, постоянно переключаясь между доступными стандартами связи.

5. Фоновые приложения — музыкальные сервисы, видеорегистратор, облачная синхронизация и другие приложения создают дополнительную нагрузку.

Как быстро снизить температуру смартфона

В первую очередь телефон следует убрать с прямого солнца. Даже перенос устройства в тень от приборной панели может помочь ему быстрее остыть.

Также следует снять толстый чехол, немного уменьшить яркость дисплея и на 10−15 минут прекратить зарядку, если уровень батареи это позволяет.

Если мобильный сигнал слабый, можно перейти с 5G на 4G — для работы навигатора этого достаточно, а нагрузка на модуль связи может снизиться.

Перед длительной поездкой желательно закрыть ненужные программы и оставить активными только те, которые действительно нужны в пути.

Если смартфон продолжает перегреваться даже в тени, без зарядки и минимальной нагрузкой, можно использовать специальный охладитель с термоэлектрическим модулем. Он крепится к задней панели устройства и помогает быстрее отводить тепло.

Главное правило — сначала убрать источники дополнительного нагревания: солнце, зарядку и лишние приложения. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы смартфон снова нормально работал.

НВ По материалам:

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