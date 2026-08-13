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Почему телефон перегревается и как его охладить

Технологии&Авто
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Смартфоны часто перегреваются, когда телефон работает как навигатор
Смартфоны часто перегреваются, когда телефон работает как навигатор
Летняя жара может перегреть не только двигатель автомобиля, но и смартфон. В результате устройство может замедлиться, потерять связь или даже отключиться.

Что заставляет смартфон перегреваться

Телефон во время поездки одновременно выполняет несколько энергоемких задач: GPS отслеживает местонахождение, экран работает на высокой яркости, мобильный модуль передает данные, а подключение через Android Auto или CarPlay создает дополнительную нагрузку.
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Ситуацию усугубляет заряжание. Аккумулятор нагревается при пополнении заряда, тогда как корпус одновременно получает тепло от солнца через лобовое стекло.
Основные причины перегрева:
1. Прямые солнечные лучи — под лобовым стеклом температура значительно выше, чем на улице, а смартфон не успевает отводить тепло.
2. Навигация и высокая яркость экрана — GPS, постоянно включенный дисплей и максимальная яркость увеличивают нагрузку на устройство.
3. Зарядка одновременно — аккумулятор дополнительно нагревается во время зарядки, особенно если телефон активно работает.
4. Слабый мобильный сигнал — смартфон может активнее работать с сетью, постоянно переключаясь между доступными стандартами связи.
5. Фоновые приложения — музыкальные сервисы, видеорегистратор, облачная синхронизация и другие приложения создают дополнительную нагрузку.

Как быстро снизить температуру смартфона

В первую очередь телефон следует убрать с прямого солнца. Даже перенос устройства в тень от приборной панели может помочь ему быстрее остыть.
Также следует снять толстый чехол, немного уменьшить яркость дисплея и на 10−15 минут прекратить зарядку, если уровень батареи это позволяет.
Если мобильный сигнал слабый, можно перейти с 5G на 4G — для работы навигатора этого достаточно, а нагрузка на модуль связи может снизиться.
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Перед длительной поездкой желательно закрыть ненужные программы и оставить активными только те, которые действительно нужны в пути.
Если смартфон продолжает перегреваться даже в тени, без зарядки и минимальной нагрузкой, можно использовать специальный охладитель с термоэлектрическим модулем. Он крепится к задней панели устройства и помогает быстрее отводить тепло.
Главное правило — сначала убрать источники дополнительного нагревания: солнце, зарядку и лишние приложения. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы смартфон снова нормально работал.
По материалам:
НВ
Смартфоны
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