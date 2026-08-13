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BYD снизил цену на модель, которая заряжается за 9 минут

Технологии&Авто
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BYD Fang Cheng Bao Ti 3
BYD Fang Cheng Bao Ti 3
Популярный в Украине электрический кроссовер BYD Leopard 3 стал более доступным на домашнем рынке. В Китае компания BYD представила новую базовую версию Fang Cheng Bao Ti 3 за $21,3 тыс., которая при этом получила мощный электромотор и поддержку сверхбыстрой зарядки.
Об этом сообщает CarNewsChina.

Цена

В Китае новая версия Fang Cheng Bao Ti 3 стоит 143 800 юаней — около $21 325. Это примерно на 10 тыс. юаней меньше предыдущей стартовой цены модели.
Версия с быстрой зарядкой вышла на китайский рынок в марте 2026 года по цене от 153 800 юаней. В июле в Китае продали 5145 таких кроссоверов.
В Украине модель известна преимущественно как BYD Leopard 3. Автомобили импортируют независимые продавцы. В январе кроссовер стал самым популярным новым автомобилем китайского производства в Украине, а в мае — самым популярным новым электромобилем.

Дизайн

Габариты кроссовера остались без изменений: длина — 4605 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1720 мм, колесная база — 2745 мм.
Характерной особенностью модели остается наружный багажный отсек на 28 литров, расположенный на дверях багажника. Еще один багажник спереди имеет объем 151 литр.
BYD снизил цену на модель, которая заряжается за 9 минут
Салон оснащен тремя основными дисплеями: 15,6-дюймовым центральным экраном, 8,8-дюймовой цифровой приборной панелью и 12-дюймовым проекционным дисплеем.
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Предусмотрены электрорегулировка, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев руля, атмосферная подсветка и двойное акустическое стекло спереди.

Характеристики

Новая базовая версия получила задний привод и электромотор мощностью 240 кВт или 322 л.с. Максимальный крутящий момент — 305 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.
BYD снизил цену на модель, которая заряжается за 9 минут
Автомобиль оснащен батареей BYD Blade второго поколения емкостью 65,3 кВт-ч. Заявленный запас хода — до 510 км по циклу CLTC.
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Главной особенностью новой батареи стала поддержка BYD Flash Charging. На специальных зарядных станциях изготовителя аккумулятор можно зарядить с 10% до 97% примерно за 9 минут. В Украине соответствующей сверхмощной зарядной инфраструктуры BYD пока нет, поэтому воспользоваться максимальной скоростью зарядки здесь не получится.
Кроссовер также может оснащаться системой помощи водителю DiPilot 300 с LiDAR и другими сенсорами, а также адаптивной подвеской DiSus-C.
По материалам:
Телеканал 24
АвтоЭлектромобилиКроссовер
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