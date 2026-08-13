BYD снизил цену на модель, которая заряжается за 9 минут Сегодня 22:55 — Технологии&Авто

BYD Fang Cheng Bao Ti 3

Популярный в Украине электрический кроссовер BYD Leopard 3 стал более доступным на домашнем рынке. В Китае компания BYD представила новую базовую версию Fang Cheng Bao Ti 3 за $21,3 тыс., которая при этом получила мощный электромотор и поддержку сверхбыстрой зарядки.

Об этом сообщает CarNewsChina

Цена

В Китае новая версия Fang Cheng Bao Ti 3 стоит 143 800 юаней — около $21 325. Это примерно на 10 тыс. юаней меньше предыдущей стартовой цены модели.

Версия с быстрой зарядкой вышла на китайский рынок в марте 2026 года по цене от 153 800 юаней. В июле в Китае продали 5145 таких кроссоверов.

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В Украине модель известна преимущественно как BYD Leopard 3. Автомобили импортируют независимые продавцы. В январе кроссовер стал самым популярным новым автомобилем китайского производства в Украине, а в мае — самым популярным новым электромобилем.

Дизайн

Габариты кроссовера остались без изменений: длина — 4605 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1720 мм, колесная база — 2745 мм.

Характерной особенностью модели остается наружный багажный отсек на 28 литров, расположенный на дверях багажника. Еще один багажник спереди имеет объем 151 литр.

Салон оснащен тремя основными дисплеями: 15,6-дюймовым центральным экраном, 8,8-дюймовой цифровой приборной панелью и 12-дюймовым проекционным дисплеем.

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Предусмотрены электрорегулировка, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев руля, атмосферная подсветка и двойное акустическое стекло спереди.

Характеристики

Новая базовая версия получила задний привод и электромотор мощностью 240 кВт или 322 л.с. Максимальный крутящий момент — 305 Нм. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Автомобиль оснащен батареей BYD Blade второго поколения емкостью 65,3 кВт-ч. Заявленный запас хода — до 510 км по циклу CLTC.

Главной особенностью новой батареи стала поддержка BYD Flash Charging. На специальных зарядных станциях изготовителя аккумулятор можно зарядить с 10% до 97% примерно за 9 минут. В Украине соответствующей сверхмощной зарядной инфраструктуры BYD пока нет, поэтому воспользоваться максимальной скоростью зарядки здесь не получится.

Кроссовер также может оснащаться системой помощи водителю DiPilot 300 с LiDAR и другими сенсорами, а также адаптивной подвеской DiSus-C.

Телеканал 24 По материалам:

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