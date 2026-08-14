Google представила Pixel Watch 5 с увеличенной памятью, батареей и Gemini Intelligence Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Pixel Watch 5

Компания Google представила умные часы Pixel Watch 5. Внешне новинка почти не отличается от предыдущей модели, однако получила ряд обновлений внутри: более быстрый процессор, вдвое больше встроенной памяти, увеличенный аккумулятор и новые функции для контроля здоровья, тренировок и сна.

Часы доступны в двух вариантах с корпусом диаметром 41 мм и 45 мм. Дизайн устройства остался почти неизменным, хотя дисплей стал более плоским.

Pixel Watch 5 получил более быстрый процессор и больше памяти

Pixel Watch 5 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2, который на 12% быстрее чипа в предыдущей модели.

Объем встроенной памяти увеличился вдвое до 64 ГБ eMMC. Также часы получили поддержку Bluetooth 6.0 вместо Bluetooth 5.3 в предыдущей версии.

Емкость аккумулятора выросла с 325 мАч до 332 мАч в модели 41 мм и с 455 мАч до 465 мАч в версии 45 мм.

По данным Google, Pixel Watch 5 работает до 30 часов в версии 41 мм и до 40 часов в версии 45 мм с постоянно включенным дисплеем.

Pixel Watch 5

Новые функции для контроля здоровья

Предыдущие Pixel Watch позволяли отслеживать артериальное давление, но Pixel Watch 5 улучшает эту функцию. Теперь часы составляют паттерны артериального давления (blood pressure patterns). Эта функция использует датчики устройства и машинное обучение для выявления закономерностей давления. Google также добавила распознавание показателей инсулинорезистентности. Для этого не потребовалось никаких новых датчиков: часы используют имеющиеся данные, а новый алгоритм анализирует их изменения за 30 дней.

Также Google внедрила в Pixel Watch 6 «первую в своем роде» функцию обнаружения дыхания в экстренной ситуации. Если эта функция включена, устройство может совершить экстренный вызов, если пользователь не реагирует на раздражители и обнаружено падение уровня кислорода. Ожидается, что функция станет доступна в ЕС после ее одобрения, также Google пока не получила разрешения американского регулятора FDA на использование ее в США.

Часы будут помогать во время тренировок

Начиная с сентября, Pixel Watch 5 будет предоставлять информацию о тренировках пользователя в режиме реального времени. С помощью программы Google Health можно составить план тренировки, информация о нем будет воспроизводиться на экране часов в режиме реального времени. Оценка готовности к тренировке поможет решить, пора ли изменить его режим.

Функцию можно будет использовать с 50 отслеживаемыми упражнениями, такими как бег, плавание, езда на велосипеде, баскетбол и силовые тренировки. Часы будут предоставлять звуковые и визуальные подсказки для каждого подхода и периода отдыха.

По словам производителя, Watch 5 предлагает самое точное отслеживание маршрута по GPS среди всех выпущенных Pixel Watch, также превосходя конкурентов Apple Watch Ultra 3 и Garmin Fenix 8 Pro. Компания обещает вдвое более высокую точность отслеживания маршрута, для достижения этой цели часы сочетают технологию Android Location с 3D-моделями зданий, сетью опорных станций GNSS, атмосферными коррекциями и коррекциями отражения от зданий.

Pixel Watch 5 точнее отслеживает сон

Google добавила несколько функций, связанных со сном, в том числе новые анимации и обновленный экран спящего режима. Кроме того, было внесено улучшение в отслеживание сна, которое стало на 15% точнее.

Функция автоматизации спящего режима (Bedtime Automations) поможет пользователю расслабиться. Она автоматически приостанавливает воспроизведение музыки, подкастов или аудиокниг и выключает уведомление, когда человек засыпает. Измеряется также «Качество дыхания во сне» (Sleep Breathing Quality). Часы ежеминутно анализируют изменения уровня кислорода в крови во время сна.

По словам Google, Pixel Watch 5 «разработан для Gemini Intelligence». Благодаря искусственному интеллекту основные действия теперь обрабатываются мгновенно с низкой задержкой, даже когда часы находятся полностью офлайн. Проактивные предложения Gemini Intelligence должны превратить сложные многоэтапные задачи в беспрепятственные действия одним касанием.

Цена и дата выхода Pixel Watch 5

Pixel Watch 5 доступен для предварительного заказа с 12 августа и появится в продаже 20 августа по цене от $399 (41 мм) и $429 (45 мм). Доступная только в США модель Stephen Curry Special Edition по цене $579 будет доступна с 3 сентября.

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