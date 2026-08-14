Ford переносит производство внедорожников в США — все из-за пошлин Трампа Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Ford

Ford откажется от импорта единственной модели, поставляемой сейчас из Китая на американский рынок. Компания планирует перенести производство внедорожников Lincoln на свои заводы в США.

Об этом пишет Bloomberg

Что об этом известно

Американский автопроизводитель заявил, что с 2030 года станет увеличивать производство Lincoln в США. В настоящее время модель Lincoln Nautilus импортируется из Китая, где ее выпускают на совместном предприятии Ford и Changan Automobile.

Ford начал импортировать Nautilus в США в 2024 году. Тогда компания объясняла это отсутствием свободных производственных мощностей в Северной Америке. Завод в Онтарио, где раньше собирали эту модель, переоборудовали для производства других автомобилей.

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В прошлом году Ford продал в США почти 34 тысяч Nautilus. Для сравнения, продажи пикапов F-Series достигли почти 829 тысяч, Explorer — около 223 тысяч, а Bronco — более 146 тысяч.

Решение Ford также было принято на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа. Он призывает автопроизводителей переносить больше производства в США и ввел повышенные тарифы на импорт автомобилей и комплектующих.

Напомним, президент США Дональд Трамп вечером 26 марта объявил о введении 25% пошлин на импорт автомобилей в США.

«Это начало Дня освобождения в Америке. Если вы производите свой автомобиль в Соединенных Штатах, то никаких тарифов не будет», — сказал накануне Трамп.

По его мнению, автомобильная пошлина побуждает автопроизводителей увеличить инвестиции в США, а не в Канаду или Мексику.

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