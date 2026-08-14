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Утилизация авто: Tesla списывают через 6−7 лет, Mercedes через 20

Технологии&Авто
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Утилизация авто: Tesla списывают через 6−7 лет, Mercedes через 20
Утилизация авто: Tesla списывают через 6−7 лет, Mercedes через 20
Электромобили в Норвегии попадают на утилизацию значительно моложе машин с двигателями внутреннего сгорания.
Среди списанных Tesla средний возраст составляет менее семи лет, в то время как у Mercedes он достигает 20 лет.
Об этом пишет TV 2 Norge со ссылкой на данные норвежского реестра автотранспортных средств (OFV).
Норвегия стала одним из мировых лидеров по переходу на электротранспорт. Более 98% новых автомобилей, которые продают в стране, уже электрические. Массовое распространение таких машин помогло значительно сократить выбросы CO2.
Однако статистика утилизации автомобилей показала другую сторону электромобильного бума. Tesla, которая принадлежит к самым популярным маркам в стране, среди списанных автомобилей имеет средний возраст менее семи лет.
Для сравнения, Mercedes отправляют на утилизацию в среднем примерно через 20 лет эксплуатации.
В 2025 году в Норвегии списали 633 автомобиля Tesla. Среди них было 281 Tesla Model S, причем средний возраст этих машин к моменту утилизации составлял 9,7 года.
Итак, более старая Model S в этой статистике служила заметно дольше, чем более новые модели Tesla.
Еще более низкий средний возраст списанных автомобилей был зафиксирован среди ряда китайских марок. В 2025 году на утилизацию отправили 118 автомобилей MG, которым в среднем было всего 3,8 года.
В Polestar списали 37 машин со средним возрастом 3,3 года, а у Maxus — 12 автомобилей в среднем три года.
Еще младше оказались списаны Hongqi. На утилизацию попали 11 автомобилей этой марки со средним 2,7 года.
В Xpeng списали 21 машину, средний возраст которых составлял всего 2,3 года. У Nio этот показатель опустился до 2,1 года: на утилизацию отправили 13 автомобилей.
Самый низкий показатель среди приведенных марок получил BYD. За год в Норвегии списали 28 автомобилей бренда, средний возраст которых составлял всего 1,9 года.
В то же время, эти цифры не означают, что типичный электромобиль соответствующей марки обязательно выходит из строя через два, три или семь лет. В статистику утилизации попадают также автомобили после серьезных аварий, восстановление которых сочли экономически нецелесообразным.
Еще одной причиной списания могут стать технические неисправности. Особенно дорого владельцу способны обойтись проблемы с тяговой батареей.
По оценкам экспертов OFV, замена аккумулятора электромобиля может стоить около 14−18 тысяч евро, а в редких случаях и больше.
Поэтому владелец многолетнего автомобиля может оказаться перед выбором: потратить значительную сумму на ремонт или отказаться от машины. Если восстановление экономически невыгодно, автомобиль отправляют на утилизацию.
Краткий срок использования электромобилей поднимает и вопрос их экологичности. Производство электрокаров, в частности аккумуляторов, само по себе требует значительных ресурсов.
По приведенным в материале оценкам, для улучшения общего экологического баланса срок эксплуатации электромобилей нужно приблизить к 18−19 годам — уровню, характерному для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Статистика также имеет значение для рынка подержанных электрокаров. Высокая стоимость потенциального ремонта батареи может стать одним из главных рисков для покупателей машин, уже несколько лет находившихся в эксплуатации.
По материалам:
expert.in.ua
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