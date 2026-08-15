Аэротакси Archer пролетел между двумя городами за девять минут Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Archer тестирует аэротакси в Калифорнии

Электрическое аэротакси компании Archer Aviation выполнило перелет между городами Салинас и Монтерей в Калифорнии за девять минут, в то время как на автомобиле эта дорога занимает более 35 минут.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Archer тестирует аэротакси в Калифорнии

Полет состоялся 30 июля на электрическом самолете Midnight. Компания выполнила рейс туда и обратно в сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации США. Так Archer готовится к запуску коммерческого сервиса аэротакси и тестирует будущие маршруты.

Каждый перелет длился около девяти минут. Именно такие короткие маршруты между соседними городами станут основой работы аэротакси, отметили в компании. Midnight рассчитан на поездки, которые автомобилем обычно занимают от часа до полутора.

Где еще планируют запустить аэротакси

Archer также работает с государственными органами по правилам эксплуатации, инфраструктуре и интеграции новых самолетов в воздушное движение.

Компания планирует запустить такие перевозки в Техасе, Флориде и Нью-Йорке после получения всех разрешений.

Кроме того, Archer станет официальным оператором аэротакси во время Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Там компания планирует перевозить пассажиров между главными спортивными локациями на своих электрических самолетах Midnight.

Build Portal По материалам:

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