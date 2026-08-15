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Apple может выпустить AirPods с камерами уже этой осенью — Bloomberg

Технологии&Авто
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Apple готовит AirPods с камерами и ИИ
Apple готовит AirPods с камерами и ИИ
Apple может ускорить выпуск новой версии AirPods со встроенными камерами. Первоначально такие наушники ожидались только в 2027 году, но теперь компания якобы рассматривает возможность представить инновационное устройство уже этой осенью вместе с новыми iPhone.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным источника, речь идет не о камерах для съемки фото или видео. Сенсоры должны стать глазами для Siri и системы Visual Intelligence. Наушники смогут анализировать окружающую обстановку, распознавать предметы перед человеком и предоставлять дополнительную информацию с помощью искусственного интеллекта.
Такой подход выглядит гораздо практичнее, чем постоянно доставать iPhone, чтобы активировать Visual Intelligence через камеру смартфона. Наушники всегда находятся на уровне головы, потому они лучше подходят для постоянного анализа окружающего пространства.

AirPods с камерами могут получить премиальную цену

Из-за более сложного технического наполнения такая модель, вероятно, будет дороже нынешних AirPods Pro 3 за 249 долларов. Именно поэтому Apple вроде бы рассматривает для нее название AirPods Ultra, а не AirPods Pro 4. Такой брендинг позволил бы сразу выделить новинку как более премиальный продукт.
Также осенью ожидается премьера нового поколения умных очков Meta. Если слухи подтвердятся, AirPods с камерами могут стать попыткой Apple выйти в тот же сегмент гаджетов на базе искусственного интеллекта еще до появления собственных смарт-очков Apple Glass.
По материалам:
УНІАН
AppleТехникаИИ
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