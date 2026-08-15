ByteDance разрабатывает одну из самых больших ИИ-моделей в мире Сегодня 03:40 — Технологии&Авто

ByteDance находится на раннем этапе обучения модели

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, работает над новой крупной моделью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с проектом.

По масштабу она может приблизиться к флагманской Mythos от Anthropic.

Что известно о будущей ИИ-модели ByteDance

По данным собеседников издания, компания находится на раннем этапе обучения модели, которая может получить до 10 триллионов параметров. Это примерно в три раза больше, чем у Kimi K3 от китайской Moonshot — крупнейшей модели, представленной на данный момент в Китае.

Сейчас модель проходит этап предварительного обучения, который обычно длится от трех до шести месяцев. После этого ее планируют дообучить и, если разработка окажется успешной, выпустить для пользователей. Окончательный размер модели определят позже.

Anthropic официально не раскрывает количество параметров своих моделей, однако, по оценкам отрасли, Mythos 5 имеет около 8 триллионов параметров, а Fable 5 — примерно 5 триллионов.

В Financial Times отмечают, что проект ByteDance демонстрирует стремление китайских компаний не только сократить отставание от американских разработчиков, но и превзойти их в создании мощнейших ИИ-систем.

По информации издания, последние три года ByteDance активно инвестирует в развитие ИИ: строит дата-центры, расширяет облачное подразделение Volcano Engine, работает над собственными чипами для искусственного интеллекта и увеличивает команду исследователей.

Модель разрабатывает команда Seed, которую возглавляет бывший ученый Google DeepMind У Юнхуэй. В нее входят около 2 тыс. сотрудников в Китае и за его пределами.

ain По материалам:

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