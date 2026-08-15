0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ByteDance разрабатывает одну из самых больших ИИ-моделей в мире

Технологии&Авто
29
ByteDance находится на раннем этапе обучения модели
ByteDance находится на раннем этапе обучения модели
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, работает над новой крупной моделью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
По масштабу она может приблизиться к флагманской Mythos от Anthropic.

Что известно о будущей ИИ-модели ByteDance

По данным собеседников издания, компания находится на раннем этапе обучения модели, которая может получить до 10 триллионов параметров. Это примерно в три раза больше, чем у Kimi K3 от китайской Moonshot — крупнейшей модели, представленной на данный момент в Китае.
Сейчас модель проходит этап предварительного обучения, который обычно длится от трех до шести месяцев. После этого ее планируют дообучить и, если разработка окажется успешной, выпустить для пользователей. Окончательный размер модели определят позже.
Anthropic официально не раскрывает количество параметров своих моделей, однако, по оценкам отрасли, Mythos 5 имеет около 8 триллионов параметров, а Fable 5 — примерно 5 триллионов.
В Financial Times отмечают, что проект ByteDance демонстрирует стремление китайских компаний не только сократить отставание от американских разработчиков, но и превзойти их в создании мощнейших ИИ-систем.
По информации издания, последние три года ByteDance активно инвестирует в развитие ИИ: строит дата-центры, расширяет облачное подразделение Volcano Engine, работает над собственными чипами для искусственного интеллекта и увеличивает команду исследователей.
Модель разрабатывает команда Seed, которую возглавляет бывший ученый Google DeepMind У Юнхуэй. В нее входят около 2 тыс. сотрудников в Китае и за его пределами.
По материалам:
ain
ИИТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems