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Microsoft ограничит использование ИИ сотрудниками из-за роста расходов

Технологии&Авто
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Microsoft введет бюджет токенов для сотрудников
Microsoft введет бюджет токенов для сотрудников
Работа с искусственным интеллектом стремительно дорожает, поэтому Microsoft решила ограничить использование ИИ собственными инженерами.
Компания открыла для внутреннего использования одну из доступных моделей OpenAI — GPT-5.6, чтобы «получить отдачу от наших инвестиций в токены». Однако вскоре для сотрудников установят «целевой бюджет ИИ-токенов», за которым они смогут следить индивидуально.
Потребление токенов зависит от объема запросов к ИИ и ответов моделей. Ранее работников технологических компаний поощряли активно использовать искусственный интеллект, однако переход к оплате по фактическому объему потребления привел к резкому росту расходов.

Microsoft введет бюджет токенов для сотрудников

«Хочу, чтобы все мы сосредоточились на максимизации результатов, которые принесут пользу нашим клиентам и бизнесу. Поэтому мы обновим наши внутренние рекомендации и введем управление расходами токенов с той же дисциплиной, которую применяем ко всем другим критически важным ресурсам», — заявил исполнительный вице-президент Microsoft Джей Парих (Jay Parikh) во внутреннем электронном письме.
В документе содержится ссылка на внутренние рекомендации по работе с Copilot. Согласно им, у Microsoft появится «целевой бюджет токенов ИИ», однако подробности не приводятся.

Компании сокращают затраты на искусственный интеллект

В конце мая Microsoft перевела сервис GitHub Copilot на оплату токенов, и некоторые пользователи быстро исчерпали свои лимиты.
Компания также пытается сократить расходы на ИИ, подключая приложения Microsoft 365 к собственным моделям MAI вместо более дорогих в использовании моделей Anthropic и OpenAI.
Контроль за расходами сотрудников на ИИ-токены также усилили Amazon, Adobe, Atlassian и Citi.
По материалам:
ТоНеТо
ИИТехнологииOpenAI
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