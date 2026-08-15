Microsoft ограничит использование ИИ сотрудниками из-за роста расходов 15.08.2026, 00:17 — Технологии&Авто

Microsoft введет бюджет токенов для сотрудников

Работа с искусственным интеллектом стремительно дорожает, поэтому Microsoft решила ограничить использование ИИ собственными инженерами.

Компания открыла для внутреннего использования одну из доступных моделей OpenAI — GPT-5.6, чтобы «получить отдачу от наших инвестиций в токены». Однако вскоре для сотрудников установят «целевой бюджет ИИ-токенов», за которым они смогут следить индивидуально.

Потребление токенов зависит от объема запросов к ИИ и ответов моделей. Ранее работников технологических компаний поощряли активно использовать искусственный интеллект, однако переход к оплате по фактическому объему потребления привел к резкому росту расходов.

Microsoft введет бюджет токенов для сотрудников

«Хочу, чтобы все мы сосредоточились на максимизации результатов, которые принесут пользу нашим клиентам и бизнесу. Поэтому мы обновим наши внутренние рекомендации и введем управление расходами токенов с той же дисциплиной, которую применяем ко всем другим критически важным ресурсам», — заявил исполнительный вице-президент Microsoft Джей Парих (Jay Parikh) во внутреннем электронном письме.

В документе содержится ссылка на внутренние рекомендации по работе с Copilot. Согласно им, у Microsoft появится «целевой бюджет токенов ИИ», однако подробности не приводятся.

Компании сокращают затраты на искусственный интеллект

В конце мая Microsoft перевела сервис GitHub Copilot на оплату токенов, и некоторые пользователи быстро исчерпали свои лимиты.

Компания также пытается сократить расходы на ИИ, подключая приложения Microsoft 365 к собственным моделям MAI вместо более дорогих в использовании моделей Anthropic и OpenAI.

Контроль за расходами сотрудников на ИИ-токены также усилили Amazon, Adobe, Atlassian и Citi.

ТоНеТо По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.