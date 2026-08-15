Автор Claude Code дал 7 практических советов для работы с промптами
Борис Черни, главный разработчик Claude Code, выступил на Startup School 2026 от Y Combinator, где в разговоре с Дианой Ху рассказал о работе над моделью Opus 5 и философии построения продуктов на базе искусственного интеллекта.
По словам Черни, Opus 5 показал скачок в бенчмарке ARC-AGI — с низких однозначных или двузначных показателей предыдущих моделей сразу до 30%. Но больше всего его поразила другая способность модели: она может работать автономно в течение очень длительного времени — днями, неделями, а иногда и месяцами подряд, не останавливаясь и не требуя дополнительной оболочки или скаффолдинга.
В сочетании с режимом auto mode модель самостоятельно понимает задачу и продолжает над ней работать, пока ее не выполнит.
Модель, которую почти невозможно сломать из-за prompt injection
Черни заявил, что Opus 5 практически не подвергается атакам типа prompt injection. Эта устойчивость базируется на трех уровнях защиты:
- во-первых, глубоко согласованная модель — результат трех лет исследований по alignment;
- во-вторых, специальный классификатор prompt injection, построенный на основе работы по механистической интерпретированности — фактически система отслеживает нейроны модели, которые активируются именно при попытках injection, даже если сама модель об этом не скажет;
- в третьих, классификатор auto mode.
Вместе эти три уровня, по словам Черни, делают успешную демонстрацию prompt injection практически невозможной.
Однако этот тезис вызвал скепсис среди специалистов по безопасности, которые подчеркивают: ни одна система не является полностью неуязвимой для подобных атак. Разработчикам советуют не полагаться только на встроенную защиту, а дополнять ее собственными мерами безопасности — особенно в чувствительных или критических приложениях.
Почему Claude Code удалил 80% системного промпта
Одна из главных тем разговора — решение удалить более 80% системного промпта Claude Code во время релиза Opus 5.
Черни объяснил, что Claude Code как продукт и как «обвязка» (harness) постоянно меняется: каждый раз, когда выходит новая модель, команда удаляет часть системного промпта, переписывает инструкции и изменяет набор инструментов.
Он назвал это философией «press delete» — регулярное очищение устаревших инструкций вместо их наслоения.
Product overhang и «unhobbling» модели
Борис Черни предложил новый термин — «product overhang»: разрыв между тем, что модель уже умеет делать, и тем, что позволяет ей продукт. Противоположность этому — «hobbling», когда продукт активно мешает модели проявить свои возможности.
Именно идея «unhobbling» лежала в основе создания Claude Code: на момент выхода Sonnet 3.5, первой по-настоящему сильной модели для кода, существующие инструменты предлагали лишь автодополнение одной строки или чат в режиме чтения. Модель уже умела писать целые файлы и функции — просто продукты не успевали за ней. Поэтому Claude Code дал модели полный доступ к терминалу.
7 практических советов при работе с промптами в Claude Code
- Ставьте модели задачи немного сложнее, чем кажется возможным. Так проще увидеть реальную границу ее возможностей, а не ограничивать модель заниженными ожиданиями.
- Формулируйте задачи, ограничения и критерии завершения на высоком уровне. Не пишите пошаговый сценарий — дайте модели пространство для самостоятельных решений.
- Не перегружайте инструкции излишней детализацией. Чрезмерная конкретика — это и есть hobbling: она мешает модели проявить свой реальный потенциал.
- Регулярно просматривайте и очищайте системный промпт. Со сменой модели часть старых инструкций теряет смысл и только вносит путаницу.
- Доверяйте автономным долговременным режимам работы. Auto mode позволяет модели выполнять задачи без постоянного присмотра человека.
- Тестируйте модель на ее слабых местах. У команды Черни есть эксперимент по портированию Electron-приложения на Swift — намеренная проверка сложной для модели точной UI-верификации.
Черни рассказал, что в Anthropic Claude Code уже используют для поддержки собственной кодовой базы — сотни автоматизированных рутинных задач ежедневно выполняются ИИ-агентами без прямого вмешательства человека. Это, по его словам, иллюстрирует направление развития инженерии ИИ: построение надежных систем, способных работать длительное время с минимальным вмешательством человека.
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