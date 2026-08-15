Автор Claude Code дал 7 практических советов для работы с промптами Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

Автор Claude Code дал 7 практических советов для работы с промптами

Борис Черни, главный разработчик Claude Code, выступил на Startup School 2026 от Y Combinator, где в разговоре с Дианой Ху рассказал о работе над моделью Opus 5 и философии построения продуктов на базе искусственного интеллекта.

По словам Черни, Opus 5 показал скачок в бенчмарке ARC-AGI — с низких однозначных или двузначных показателей предыдущих моделей сразу до 30%. Но больше всего его поразила другая способность модели: она может работать автономно в течение очень длительного времени — днями, неделями, а иногда и месяцами подряд, не останавливаясь и не требуя дополнительной оболочки или скаффолдинга.

В сочетании с режимом auto mode модель самостоятельно понимает задачу и продолжает над ней работать, пока ее не выполнит.

Модель, которую почти невозможно сломать из-за prompt injection

Черни заявил, что Opus 5 практически не подвергается атакам типа prompt injection. Эта устойчивость базируется на трех уровнях защиты:

во-первых, глубоко согласованная модель — результат трех лет исследований по alignment;

во-вторых, специальный классификатор prompt injection, построенный на основе работы по механистической интерпретированности — фактически система отслеживает нейроны модели, которые активируются именно при попытках injection, даже если сама модель об этом не скажет;

в третьих, классификатор auto mode.

Вместе эти три уровня, по словам Черни, делают успешную демонстрацию prompt injection практически невозможной.

Однако этот тезис вызвал скепсис среди специалистов по безопасности, которые подчеркивают: ни одна система не является полностью неуязвимой для подобных атак. Разработчикам советуют не полагаться только на встроенную защиту, а дополнять ее собственными мерами безопасности — особенно в чувствительных или критических приложениях.

Почему Claude Code удалил 80% системного промпта

Одна из главных тем разговора — решение удалить более 80% системного промпта Claude Code во время релиза Opus 5.

Черни объяснил, что Claude Code как продукт и как «обвязка» (harness) постоянно меняется: каждый раз, когда выходит новая модель, команда удаляет часть системного промпта, переписывает инструкции и изменяет набор инструментов.

Он назвал это философией «press delete» — регулярное очищение устаревших инструкций вместо их наслоения.

Product overhang и «unhobbling» модели

Борис Черни предложил новый термин — «product overhang»: разрыв между тем, что модель уже умеет делать, и тем, что позволяет ей продукт. Противоположность этому — «hobbling», когда продукт активно мешает модели проявить свои возможности.

Именно идея «unhobbling» лежала в основе создания Claude Code: на момент выхода Sonnet 3.5, первой по-настоящему сильной модели для кода, существующие инструменты предлагали лишь автодополнение одной строки или чат в режиме чтения. Модель уже умела писать целые файлы и функции — просто продукты не успевали за ней. Поэтому Claude Code дал модели полный доступ к терминалу.

7 практических советов при работе с промптами в Claude Code

Ставьте модели задачи немного сложнее, чем кажется возможным. Так проще увидеть реальную границу ее возможностей, а не ограничивать модель заниженными ожиданиями.

Так проще увидеть реальную границу ее возможностей, а не ограничивать модель заниженными ожиданиями. Формулируйте задачи, ограничения и критерии завершения на высоком уровне. Не пишите пошаговый сценарий — дайте модели пространство для самостоятельных решений.

Не пишите пошаговый сценарий — дайте модели пространство для самостоятельных решений. Не перегружайте инструкции излишней детализацией. Чрезмерная конкретика — это и есть hobbling: она мешает модели проявить свой реальный потенциал.

Чрезмерная конкретика — это и есть hobbling: она мешает модели проявить свой реальный потенциал. Регулярно просматривайте и очищайте системный промпт. Со сменой модели часть старых инструкций теряет смысл и только вносит путаницу.

Со сменой модели часть старых инструкций теряет смысл и только вносит путаницу. Доверяйте автономным долговременным режимам работы. Auto mode позволяет модели выполнять задачи без постоянного присмотра человека.

Auto mode позволяет модели выполнять задачи без постоянного присмотра человека. Тестируйте модель на ее слабых местах. У команды Черни есть эксперимент по портированию Electron-приложения на Swift — намеренная проверка сложной для модели точной UI-верификации.

Черни рассказал, что в Anthropic Claude Code уже используют для поддержки собственной кодовой базы — сотни автоматизированных рутинных задач ежедневно выполняются ИИ-агентами без прямого вмешательства человека. Это, по его словам, иллюстрирует направление развития инженерии ИИ: построение надежных систем, способных работать длительное время с минимальным вмешательством человека.

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