Не по прописке: каждое пятое физическое оформление легковушки состоялось в другом регионе Сегодня 12:04 — Технологии&Авто

Регистрация авто в Украине

Регион, где физически оформляют автомобиль, не всегда совпадает с регионом зарегистрированного адреса нового владельца. В 2025 году такая разница была зафиксирована в 236 231 случае, или 22,1% физических оформлений легковушек.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

Регистрационное действие имеет по меньшей мере две важные географии: где оформили автомобиль и в какой регион относится зарегистрированный адрес нового владельца. Первый показывает нагрузку на сервисную сеть и концентрацию оформлений. Вторая лучше характеризует зарегистрированную географию владельцев, хотя не обязательно отражает их фактическое местожительство или эксплуатацию автомобиля.

За полный 2025 год Институт проанализировал 1 269 917 регистрационных действий с легковушками в четырех основных сегментах: внутренние перепродажи, первые регистрации ввозимых подержанных автомобилей, новых машин, привезенных из-за рубежа, и новых авто, изготовленных или переоборудованных в Украине.

Из них 1 069 774 действия имели физическое место оформления. В 833 543 случаях, или 77,9%, операция состоялась в регионе зарегистрированного адреса нового владельца. Еще 236 231 действие, или 22,1%, пришлось на другой регион. Отдельно рассмотрено 200 143 онлайн-перерегистрации в «Дії».

Перерегистрация в «Дії»

Продажа и покупка автомобиля онлайн в приложении «Дія» проходят без визита в конкретный сервисный центр. Документы и номера можно получить по почте. Услуга доступна для легковых автомобилей, мотоциклов и мопедов, а договор онлайн заключают физические лица.

В 2025 году через «Дію» перерегистрировали 200 143 легковушки — 22,0% всех внутренних перепродаж.

Перерегистрация в «Дії», eauto.org.ua

Онлайн-перепродажи

Во Львовской области через «Дію» прошло 33,7% внутренних перепродаж легковушек, в Волынской — 33,4%, в Ивано-Франковской — 27,9%.

На другом конце среза Черновицкая область имела 15,1%, Кировоградская — 15,3%, Хмельницкая — 17,2%, а город Киев — 19,0%.

Западные области чаще всего оформляют автомобили в своем регионе

Среди 1,07 млн физических оформлений общеукраинская доля совпадения составила 77,9%. Самые высокие показатели имели Львовская область — 93,3%. Закарпатская — 91,6% и Черновицкая — 91,2%. Ивано-Франковская и Тернопольская области превысили 88%.

На противоположной стороне рейтинга Киевская область имела 53,4%, Херсонская — 24,3%, Донецкая — 18,2%.

Где владельцы чаще всего оформляли авто в своем регионе, eauto.org.ua

Для прифронтовых и временно оккупированных территорий зарегистрированный адрес особенно часто не совпадает с фактическим местом жительства. По данным Международной организации по миграции, на декабрь 2025 года в Украине оставалось около 3,7 млн ​​внутренне перемещенных лиц.

Ввезенные подержанные авто оформляли немного более локально

Во всех четырех сегментах большинство легковушек оформляли в регионе зарегистрированного адреса владельца. Для внутренних перепродаж доля составила 76,7% из 710 845 физических действий, для первых регистраций ввезенных подержанных авто — 81,1% из 278 987, для новых авто, привезенных из-за границы, — 77,7% из 78 113.

Наивысшую долю имели новые легковушки, изготовленные или переоборудованные в Украине, — 84,9%. Однако этот сегмент значительно меньше: 1 829 физических оформлений.

Где оформляют легковушки, eauto.org.ua

Мотоциклы и мопеды оказались локальнее грузовиков

Дополнительный срез по типу транспорта показал отличие, которого не видно в анализе только легковушек. В регионе адреса владельца провели 82,4% из 68 572 физических оформлений мотоциклов и мопедов. Для прицепов доля составила 78,7%, легковушек — 77,9%, автобусов — 76,0%, грузовиков — 74,7%, полуприцепов — 73,9%.

Как часто транспорт оформляли в регионе адреса владельца, eauto.org.ua

Киев и область

В Киеве провели 180 737 физических оформлений легковушек. Из них 88 945, или 49,2%, касались владельцев с зарегистрированным адресом в другом регионе. На столицу пришлось 37,7% всех межрегиональных физических действий в стране.

Наибольший поток — 32 609 оформлений в Киеве для владельцев из Киевской области. В обратном направлении было 11 038 действий. Итого это 43 647 формально межрегиональных случаев, которые в значительной степени описывают повседневную мобильность внутри одной агломерации.

Если читать город и область как одно функциональное пространство, то общеукраинская доля оформлений в «своем» регионе повышается с 77,9% до 82,0%. А 91,9% действий для владельцев с киевским городским или областным адресом остаются внутри агломерации.

Эффект виден и в конкретных локациях вокруг столицы. В Софиевской Борщаговке 61,3% физических оформлений касались владельцев из другого региона, в Вышгороде — 55,3%, в Буче — 42,6%, в Броварах — 37,6%.

После обмена между Киевом и областью список возглавляют оформление в столице владельцев из Донецкой, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской и Житомирской областей. В Днепропетровской области провели 3 725 действий для владельцев с донецким адресом, в Одесской — 2512 для владельцев из Николаевской области.

Наибольшие отдельные межрегиональные потоки

г. Киев → Киевская область: 32 609; Киевская область → г. Киев: 11 038; г. Киев → Донецкая область: 5 166; г. Киев → Черниговская область: 4 578; г. Киев → Днепропетровская область: 4 561; г. Киев → Харьковская область: 4 358; г. Киев → Черкасская область: 4 243; г. Киев → Житомирская область: 4 206; Днепропетровская область → Донецкая область: 3 725; Винницкая область → Одесская область: 3 463; Одесская область → Николаевская область: 2 512.

Новые авто и импорт подержанных

Среди новых легковых автомобилей Киев имел 42,0% физических оформлений, но 31,9% владельцев по зарегистрированному адресу. Киев и область вместе дали 48,1% оформлений и 41,9% владельцев.

Среди ввезенных подержанных авто Львовская область оставалась лидером в обоих измерениях: 14,0% физических оформлений и 12,8% владельцев. В Киеве разрыв был больше — 13,2% оформлений против 8,7% владельцев.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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