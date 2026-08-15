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Google разрешил родителям переводить деньги детям и управлять их расходами через «Google Кошелек»

Технологии&Авто
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Google Wallet
Google Wallet
Компания Google запустила новый инструмент в приложении Google Wallet, позволяющий родителям создавать защищенные денежные балансы для детей и подростков младше 18 лет.
Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков Google.
Теперь новая функция работает для пользователей в США.
Благодаря обновлению, дети могут рассчитываться с помощью Google Pay в физических магазинах, используя смартфоны на Android или умные часы на Wear OS с поддержкой NFC.
При этом открывать отдельный банковский счет для ребенка не нужно.
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Инструмент позволяет переводить средства непосредственно со своего счета, устанавливать ежедневные или месячные лимиты расходов и отслеживать транзакции в режиме реального времени.
При необходимости родители могут мгновенно заблокировать или разблокировать счет ребенка.
В будущих обновлениях разработчики также обещают добавить функцию настройки автоматических регулярных переводов (например, для еженедельных карманных денег).
По материалам:
dev.ua
Google
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