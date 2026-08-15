Google разрешил родителям переводить деньги детям и управлять их расходами через «Google Кошелек»
Компания Google запустила новый инструмент в приложении Google Wallet, позволяющий родителям создавать защищенные денежные балансы для детей и подростков младше 18 лет.
Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков Google.
Теперь новая функция работает для пользователей в США.
Благодаря обновлению, дети могут рассчитываться с помощью Google Pay в физических магазинах, используя смартфоны на Android или умные часы на Wear OS с поддержкой NFC.
При этом открывать отдельный банковский счет для ребенка не нужно.
Родители получают полный контроль над детским балансом через сервис Family Link.
Инструмент позволяет переводить средства непосредственно со своего счета, устанавливать ежедневные или месячные лимиты расходов и отслеживать транзакции в режиме реального времени.
При необходимости родители могут мгновенно заблокировать или разблокировать счет ребенка.
В будущих обновлениях разработчики также обещают добавить функцию настройки автоматических регулярных переводов (например, для еженедельных карманных денег).
Поделиться новостью
Также по теме
Apple готовит масштабное переосмысление Apple Watch
Как курс валют влияет на кредиты на авто
Не по прописке: каждое пятое физическое оформление легковушки состоялось в другом регионе
Назван самый популярный автопроизводитель мира
Автор Claude Code дал 7 практических советов для работы с промптами
Украина поднялась в мировом рейтинге скорости интернета