Google разрешил родителям переводить деньги детям и управлять их расходами через «Google Кошелек» Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Google Wallet

Компания Google запустила новый инструмент в приложении Google Wallet, позволяющий родителям создавать защищенные денежные балансы для детей и подростков младше 18 лет.

Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков Google.

Теперь новая функция работает для пользователей в США.

Благодаря обновлению, дети могут рассчитываться с помощью Google Pay в физических магазинах, используя смартфоны на Android или умные часы на Wear OS с поддержкой NFC.

При этом открывать отдельный банковский счет для ребенка не нужно.

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Родители получают полный контроль над детским балансом через сервис Family Link.

Инструмент позволяет переводить средства непосредственно со своего счета, устанавливать ежедневные или месячные лимиты расходов и отслеживать транзакции в режиме реального времени.

При необходимости родители могут мгновенно заблокировать или разблокировать счет ребенка.

В будущих обновлениях разработчики также обещают добавить функцию настройки автоматических регулярных переводов (например, для еженедельных карманных денег).

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