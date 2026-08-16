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Motorola представила новый планшет (фото)

Технологии&Авто
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Motorola Moto Pad 70
Motorola Moto Pad 70, Фото: Motorola
Компания Motorola представила новый планшет Motorola Moto Pad 70.
Об этом сообщает GSM Arena.
Компания заявляет, что Moto Pad 70 — «планшет премиумкласса, разработанный для того, чтобы предоставить пользователям идеальный баланс портативности, производительности, креативности и развлечений».
Motorola представила новый планшет
Motorola представила новый планшет, Фото: Motorola 
Motorola представляет Pad 70 как «тончайший и самый легкий 5G-планшет» — его толщина 6,49 мм (модель с Wi-Fi — 6,29 мм), весит девайс 530 г.
Motorola представила новый планшет
Motorola представила новый планшет, Фото: Motorola 
Moto Pad 70 имеет 30,7-сантиметровый жидкокристаллический дисплей В с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц.
Он оснащен батареей с емкостью 10 200 миллиампер за час, процессором Dimensity 6400 с 8 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем до 256 ГБ, которое можно расширить до 2 ТБ с помощью карты microSD.
Motorola представила новый планшет
Motorola представила новый планшет, Фото: Motorola 
Moto Pad 70 имеет ряд ИИ-функций, что позволяет лучше использовать стилус устройства Moto Pen.
На задней панели планшета — 13-мегапиксельная камера, также есть фронтальная 8-мегапиксельная камера.
По материалам:
Укрінформ
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