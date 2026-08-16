YouTube повышает требования к монетизации 16.08.2026, 01:29 — Технологии&Авто

Монетизация YouTube

YouTube повышает порог входа для авторов, которые хотят зарабатывать на рекламе и подписках: со следующего года на монетизацию могут рассчитывать каналы, у которых не менее 1000 подписчиков и 8000 часов просмотров в год, или 20 млн просмотров Shorts за 90 дней.

Об этом пишет TechCrunch.

Какие требования действуют сейчас

Для участия в партнерской программе YouTube необходимо иметь 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров за последние 12 месяцев. Для каналов, развивающих формат Shorts, действует альтернативное требование — 10 млн просмотров коротких видео за 90 дней.

Новые правила будут касаться авторов, только пытающихся получить доступ к полной монетизации. Каналы, уже участвующие в партнерской программе YouTube, изменения не затронут.

В компании объяснили, что пересмотр условий связан с необходимостью «соответствовать темпам роста платформы». Ежедневно YouTube получает более 200 млрд. просмотров Shorts и более 1 млрд. часов просмотра на телевизорах.

Как изменится доход авторов

YouTube также объявил о расширении подписки Premium Lite на новые страны. Авторы получают долю дохода от подписок в зависимости от времени просмотра и количества просмотров участниками: 55% приходится на авторов длинных видео, а 45% - на создателей Shorts.

«Благодаря дополнительным подписчикам авторы могут рассчитывать на более высокие доходы: когда пользователь оформляет Premium, партнеры в среднем зарабатывают больше, чем тогда, когда этот пользователь просматривал рекламу», — пишет компания в своем блоге.

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