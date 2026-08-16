Google начал прятать кнопку «Поиска» на главной: вместо нее три опции с ИИ Сегодня 03:26 — Технологии&Авто

Неизвестно, будет ли новый дизайн запущен для всех

Google начал тестировать новую главную страницу в своей поисковике: небольшая группа пользователей без авторизации теперь видит поле без кнопки «Поиска», однако сразу с тремя ИИ-ярлыками.

Об этом пишет Search Engine Watch.

Журналисты издания впервые заметили смену в понедельник и смогли воспроизвести ее в Chrome, Microsoft Edge и браузере Comet от Perplexity. При этом новый интерфейс отображается только для неавторизованных пользователей, а после входа в аккаунт возвращается к обычному виду.

В тестовом интерфейсе из-под поискового поля исчезает кнопка «Поиска», вместо него размещаются сразу три ИИ-опции: создать изображение, спросить о файлах и мозговой штурм. AI Mode остается непосредственно внутри строчки, опция «Мне повезет» также никуда не исчезла.

Отличие классического и тестового интерфейса

Ниже скриншоты классического и тестового интерфейса для сравнения:

Опция «Спросить о файлах» позволяет загрузить документ и задать вопрос о его содержимом, а «Мозговой штурм» открывает разговор с Gemini.

В то же время, генерация изображений требует авторизации — можно предположить, что эта разница объясняется затратами на Nano Banana (обработка файлов подобных ресурсов не требует).

Следует отметить, что издание Android Authority, которое также описало тест, не смогло воспроизвести новый интерфейс — журналист попробовал несколько браузеров и VPN-серверов в разных локациях, но каждый раз видел старую главную страницу. В то же время для A/B-теста такая ситуация привычная.

Google официально не сообщала ни о тестировании, ни о его масштабах. Также неизвестно, будет ли новый дизайн запущен для всех. Однако изменения кажутся ожидаемыми с учетом анонса «наибольшего за 25 лет обновления поиска», с которым компания обещала заменить стандартную поисковую строку на «интеллектуальное поле».

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