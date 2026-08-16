50−60 часов в неделю: как работают сотрудники ИИ-компаний Сегодня 05:31 — Технологии&Авто

Работники, которые благодаря ИИ выполняют задания быстрее, не обязательно получают больше свободного времени

Искусственный интеллект должен помогать работникам выполнять больше задач за меньшее время, однако на практике это не всегда означает сокращение рабочего дня. Работники компаний, разрабатывающих ИИ, сообщают о 50−60-часовых рабочих неделях, а во время авралов некоторые из них работают до 90 часов. Исследования также свидетельствуют о том, что ИИ может не уменьшать, а увеличивать рабочую нагрузку.

Об этом пишет издание Gizmodo.

Работники ИИ-компаний работают сверхурочно

Компании, разрабатывающие искусственный интеллект, активно убеждают бизнес использовать ИИ для повышения производительности. Ожидается, что технология позволит выполнять больше работы за меньшее время и даже перейти на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю.

В то же время, работники самих ИИ-компаний рассказывают о совсем другой ситуации. Так, бывшие сотрудники таких компаний сообщали о 90-часовых рабочих неделях, работе в выходные и постоянных встречах вне стандартного графика. В OpenAI, по словам работников, обычной нагрузкой может быть 50−60 часов в неделю.

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Одна из причин — конкуренция между лабораториями, которые стараются как можно скорее выпускать новые модели и функции. Во время так называемых кодовых спринтов команды могут работать круглосуточно, чтобы завершить продукт и быстрее представить его пользователям.

На продолжительный рабочий день влияет и отношение руководителей технологических компаний. Например, президент OpenAI Грег Брокман ранее публично рассказывал о собственных 90-часовых рабочих неделях.

Похожего мнения придерживается соучредитель и CEO производителя ИИ-чипов Cerebras Эндрю Фельдман. Он заявлял, что считает удивительным представление о возможности создать что-то масштабное, работая 38 часов в неделю и сохраняя баланс между работой и личной жизнью.

ИИ не всегда дает больше свободного времени

Исследование Harvard Business School, опубликованное в 2026 году, показало, что работники, которые благодаря ИИ выполняют задания быстрее, не обязательно получают больше свободного времени. Они часто начинают работать дольше и берут на себя больше задач.

Другое исследование AI Work Institute показало, что некоторые работники экономят благодаря ИИ до 11 часов в неделю. В то же время, примерно 6,5 часа с этого времени они тратят на настройку ИИ-инструментов, поддержку рабочих процессов и исправление ошибок.

Таким образом, сэкономленное благодаря ИИ время пока не обязательно превращается в более короткий рабочий день. Во многих случаях он позволяет выполнять больше задач за тот же период, а сэкономленные часы могут заполняться новой работой.

НВ По материалам:

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