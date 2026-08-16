50−60 часов в неделю: как работают сотрудники ИИ-компаний

Искусственный интеллект должен помогать работникам выполнять больше задач за меньшее время, однако на практике это не всегда означает сокращение рабочего дня. Работники компаний, разрабатывающих ИИ, сообщают о 50−60-часовых рабочих неделях, а во время авралов некоторые из них работают до 90 часов. Исследования также свидетельствуют о том, что ИИ может не уменьшать, а увеличивать рабочую нагрузку.
Компании, разрабатывающие искусственный интеллект, активно убеждают бизнес использовать ИИ для повышения производительности. Ожидается, что технология позволит выполнять больше работы за меньшее время и даже перейти на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю.
В то же время, работники самих ИИ-компаний рассказывают о совсем другой ситуации. Так, бывшие сотрудники таких компаний сообщали о 90-часовых рабочих неделях, работе в выходные и постоянных встречах вне стандартного графика. В OpenAI, по словам работников, обычной нагрузкой может быть 50−60 часов в неделю.
Одна из причин — конкуренция между лабораториями, которые стараются как можно скорее выпускать новые модели и функции. Во время так называемых кодовых спринтов команды могут работать круглосуточно, чтобы завершить продукт и быстрее представить его пользователям.
На продолжительный рабочий день влияет и отношение руководителей технологических компаний. Например, президент OpenAI Грег Брокман ранее публично рассказывал о собственных 90-часовых рабочих неделях.
Похожего мнения придерживается соучредитель и CEO производителя ИИ-чипов Cerebras Эндрю Фельдман. Он заявлял, что считает удивительным представление о возможности создать что-то масштабное, работая 38 часов в неделю и сохраняя баланс между работой и личной жизнью.
ИИ не всегда дает больше свободного времени
Исследование Harvard Business School, опубликованное в 2026 году, показало, что работники, которые благодаря ИИ выполняют задания быстрее, не обязательно получают больше свободного времени. Они часто начинают работать дольше и берут на себя больше задач.
Другое исследование AI Work Institute показало, что некоторые работники экономят благодаря ИИ до 11 часов в неделю. В то же время, примерно 6,5 часа с этого времени они тратят на настройку ИИ-инструментов, поддержку рабочих процессов и исправление ошибок.
Таким образом, сэкономленное благодаря ИИ время пока не обязательно превращается в более короткий рабочий день. Во многих случаях он позволяет выполнять больше задач за тот же период, а сэкономленные часы могут заполняться новой работой.