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HMD представит смартфон-слайдер в стиле Nokia N95 с обновленным дизайном

Технологии&Авто
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HMD Global готовится выпустить новый смартфон-слайдер, вдохновленный культовым дизайном Nokia N95
HMD Global готовится выпустить новый смартфон-слайдер, вдохновленный культовым дизайном Nokia N95
HMD Global готовится выпустить новый смартфон-слайдер, вдохновленный культовым дизайном Nokia N95, но адаптированный к современным требованиям пользователей. Компания решила вернуть на рынок механические форм-факторы, выделяющиеся на фоне однообразных сенсорных устройств, и сделать их доступными для широкой аудитории.
Об этом рассказывает Kurazh.

Концепция, которая возвращает ностальгию

Дизайн будущей новинки основывается на прототипе Nokia N95 2020 года, так и не вышедшем в массовое производство.
Главной особенностью устройства станет сдвигающийся экран, открывающий скрытую клавиатуру и дополнительные элементы управления. Это позволяет отойти от традиционных моноблоков и внедряет новую стратегию мультибрендовости компании, ориентированную на уникальные решения.
Предварительный эскиз концепции. Иллюстрация: HMD / @smashx<sub><small>60</small></sub>
Предварительный эскиз концепции. Иллюстрация: HMD / @smashx60

Характеристики и особенности будущей модели

По предварительной информации, техническая база нового слайдера частично повторяет параметры концептуальной модели 2020:
  • дисплей: 6,39-дюймовая IPS LCD-панель с разрешением FHD+;
  • механика: сдвигающийся экран, открывающий физическую клавиатуру;
  • мультимедиа: два стереодинамика и встроенная подставка для удобного просмотра видео;
  • камеры: основной модуль с тремя сенсорами на 48, 8 и 5 Мп с оптикой ZEISS; фронтальная камера на 16 Мп со светодиодной вспышкой;
  • автономность: аккумулятор на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.
Технические характеристики модели отвечают требованиям устройств среднего класса. Использование IPS-матрицы вместо более дорогой OLED указывает на стремление компании сделать смартфон доступным, не жертвуя качеством и функциональностью. Аналогичный подход наблюдается и в других устройствах HMD, в частности, в серии Skyline, где главный акцент сделан на ремонтопригодности и продуманном дизайне.
Таким образом, выход нового смартфона-слайдера от HMD может стать ярким примером удачной адаптации классических концепций к современным трендам, сочетая ностальгию и инновации.
По материалам:
Kurazh
ТехникаСмартфоны
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