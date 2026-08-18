0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Brabus показал ошеломляющий 1000-сильный суперкар (фото)

Технологии&Авто
32
Brabus Bodo
Brabus Bodo
Модельный ряд Brabus Bodo расширился — к купе добавился кабриолет. Мощность авто — 1000 сил, у него роскошный салон и развивает скорость до 360 км/ч.
Новый Brabus Bodo Cabriolet был представлен на выставке эксклюзивных автомобилей в Монтерее (США). В общей сложности выпустят 77 таких авто стоимостью 1 077 000 евро. О новинке рассказали на сайте Brabus.
Суперкар Brabus Bodo — основательный тюнинг Aston Martin Vanquish. Модель назвали в честь основателя тюнинг-ателье Бодо Бушмана.
Все кузовные панели кабриолета имеют новый дизайн и изготовлены из карбона. Он имеет агрессивную «пасть» радиаторной решетки, раскосые фары, длинный капот и суженную заднюю часть. Выдвижное антикрыло может выполнять роль аэротормоза.
Читайте также
Brabus показал ошеломляющий 1000-сильный суперкар (фото)
Новый Brabus Bodo Cabriolet предлагается в двух вариантах: черный автомобиль с коричневым салоном или суперкар с кузовом и интерьер цвета слоновой кости. В обоих случаях для отделки салона использованы кожу и карбон.
Brabus показал ошеломляющий 1000-сильный суперкар (фото)
Brabus Bodo Cabriolet сохранил 5,2-литровый V12 твин-турбо от Aston Martin, мощность которого увеличили до 1000 л. с. и 1200 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3 с, а до 200 км/ч — 8,5 с. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.
Место для вашей рекламы
Brabus показал ошеломляющий 1000-сильный суперкар (фото)
Кроме того, кабриолет получил адаптивные амортизаторы и карбоново-керамический тормоз диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.
По материалам:
Фокус
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems