Brabus показал ошеломляющий 1000-сильный суперкар (фото) 18.08.2026, 01:34 — Технологии&Авто

Brabus Bodo

Модельный ряд Brabus Bodo расширился — к купе добавился кабриолет. Мощность авто — 1000 сил, у него роскошный салон и развивает скорость до 360 км/ч.

Новый Brabus Bodo Cabriolet был представлен на выставке эксклюзивных автомобилей в Монтерее (США). В общей сложности выпустят 77 таких авто стоимостью 1 077 000 евро. О новинке рассказали на сайте Brabus.

Суперкар Brabus Bodo — основательный тюнинг Aston Martin Vanquish. Модель назвали в честь основателя тюнинг-ателье Бодо Бушмана.

Все кузовные панели кабриолета имеют новый дизайн и изготовлены из карбона. Он имеет агрессивную «пасть» радиаторной решетки, раскосые фары, длинный капот и суженную заднюю часть. Выдвижное антикрыло может выполнять роль аэротормоза.

Новый Brabus Bodo Cabriolet предлагается в двух вариантах: черный автомобиль с коричневым салоном или суперкар с кузовом и интерьер цвета слоновой кости. В обоих случаях для отделки салона использованы кожу и карбон.

Brabus Bodo Cabriolet сохранил 5,2-литровый V12 твин-турбо от Aston Martin, мощность которого увеличили до 1000 л. с. и 1200 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3 с, а до 200 км/ч — 8,5 с. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

Кроме того, кабриолет получил адаптивные амортизаторы и карбоново-керамический тормоз диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

Фокус По материалам:

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