0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нужно ли платить пенсионный сбор при унаследовании автомобиля — объяснение ПФУ

Личные финансы
32
Сбор оплачивается исключительно при первой регистрации транспортного средства в Украине
Сбор оплачивается исключительно при первой регистрации транспортного средства в Украине
Согласно действующему законодательству, при получении в наследство легкового автомобиля граждане полностью освобождаются от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации транспортного средства.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, в каких случаях уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации транспортных средств.
Сбор уплачивается исключительно во время первой регистрации транспортного средства в Украине. В частности, это касается:
  • покупки нового автомобиля в автосалоне;
  • первой регистрации подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы.

В каких случаях сбор не уплачивается

Если гражданин покупает подержанный автомобиль, который уже зарегистрирован в Украине на предыдущего владельца и проходит процедуру переоформления в сервисном центре МВД, пенсионный сбор не уплачивается.
Также от уплаты сбора освобождаются владельцы легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум для граждан установлен на уровне 3328 грн. Именно этот показатель прожиточного минимума является основой для определения размера на обязательное государственное пенсионное страхование, которое уплачивается при первой государственной регистрации легковых автомобилей.
В 2026 году применяются следующие ставки пенсионного сбора:
  • 3% - если стоимость автомобиля не превышает 165 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января отчетного года;
  • 4% - если стоимость превышает 165, но не превышает 290 прожиточных минимумов;
  • 5% - в случае превышения 290 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиНалог на подержанные автоПенсионный фонд
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems