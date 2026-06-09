Нужно ли платить пенсионный сбор при унаследовании автомобиля — объяснение ПФУ Сегодня 13:03 — Личные финансы

Сбор оплачивается исключительно при первой регистрации транспортного средства в Украине

Согласно действующему законодательству, при получении в наследство легкового автомобиля граждане полностью освобождаются от уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации транспортного средства.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило , в каких случаях уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при регистрации транспортных средств.

Сбор уплачивается исключительно во время первой регистрации транспортного средства в Украине. В частности, это касается:

покупки нового автомобиля в автосалоне;

первой регистрации подержанного автомобиля, ввезенного из-за границы.

В каких случаях сбор не уплачивается

Если гражданин покупает подержанный автомобиль, который уже зарегистрирован в Украине на предыдущего владельца и проходит процедуру переоформления в сервисном центре МВД, пенсионный сбор не уплачивается.

Также от уплаты сбора освобождаются владельцы легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 января 2026 года прожиточный минимум для граждан установлен на уровне 3328 грн. Именно этот показатель прожиточного минимума является основой для определения размера на обязательное государственное пенсионное страхование, которое уплачивается при первой государственной регистрации легковых автомобилей.

В 2026 году применяются следующие ставки пенсионного сбора:

3% - если стоимость автомобиля не превышает 165 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января отчетного года;

4% - если стоимость превышает 165, но не превышает 290 прожиточных минимумов;

5% - в случае превышения 290 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

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