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Механик назвал 5 премиальных автомобилей, которые могут стать финансовой ловушкой

Технологии&Авто
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Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Покупка подержанного премиального автомобиля может оказаться значительно дороже, чем кажется на момент покупки. Сложная электроника, подвеска и системы охлаждения таких машин требуют дорогостоящего ремонта и специалистов с соответствующей квалификацией. Автомеханик назвал пять моделей, с которыми затраты на обслуживание могут оказаться серьезной проблемой для владельца.
Об этом пишет издание GOBankingRates.

Премиальные седаны

Jaguar XJ имеет элегантный дизайн, но вместе с тем проблемы с надежностью. Владельцы этой модели могут сталкиваться с неисправностями электронных компонентов, быстрым износом деталей подвески и поломками системы охлаждения. Дополнительной проблемой становится дефицит запчастей.
Подобные трудности испытывает Maserati Quattroporte. Двигателю, трансмиссии и бортовой электронике может потребоваться регулярный ремонт. В то же время, сертифицированных специалистов для обслуживания этой марки мало. По оценке, расходы на содержание Maserati Quattroporte в течение первых пяти лет могут составить $164 456.

Немецкие кроссоверы

Audi Q7 вошел в список наименее надежных автомобилей 2026 года. После пробега около 160 тысяч км в машине могут возникать проблемы с коробкой передач, сложной системой полного привода и бортовой электроникой.
BMW X1 также демонстрирует хорошие эксплуатационные характеристики преимущественно в течение действия заводской гарантии. При увеличении возраста автомобиля могут возникать неисправности компонентов подвески, блоков системы охлаждения и электронных модулей.
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Британский внедорожник

Range Rover объединяет высокие внедорожные возможности и премиальный салон, но имеет несколько проблемных узлов. Среди основных недостатков механики называют регулярные поломки пневматической подвески, сбои электроники и проблемы с системой охлаждения.
Для обслуживания автомобиля часто требуются узкопрофильные специалисты, а некоторые ремонты предполагают замену целых блоков. Поэтому общие расходы на владение Range Rover в течение первых пяти лет могут составлять около $141 424.
По материалам:
Novyny.live
Авто
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