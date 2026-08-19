BYD выпустила внедорожник Denza N8 (фото) 19.08.2026, 00:51 — Технологии&Авто

BYD Denza N8

Бренд Denza, принадлежащий BYD, представил обновленный электрический внедорожник N8. Благодаря аккумулятору увеличенной емкости, модель может проехать более 1000 км на одном заряде.

Для сравнения, первое поколение Denza N8, представленное три года назад, преодолевало более 1000 км только в гибридной версии. Ее максимальный запас хода в комбинированном режиме составил 1030 км.

Характеристики DenzaN8

Новый Denza N8 доступен с двумя аккумуляторами емкостью 130,15 и 105,792 кВт·ч. Обе батареи используют литий-железо-фосфатную (LFP) химию.

Базовая версия получила задний привод и один электродвигатель мощностью 320 кВт (429 л. с.) или 370 кВт (497 л. с.).

Также доступна полноприводная версия с тремя электродвигателями. Передний мотор развивает 270 кВт (362 л. с.), а две задние — по 310 кВт (416 л. с.). Суммарная мощность такой системы составляет 890 кВт (1193 л. с.).

В зависимости от аккумулятора, силовой установки и количества электродвигателей запас хода Denza N8 по циклу CLTC составляет 800, 840, 970 или 1003 км.

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Наибольшую батарею на 130,15 кВт·ч получит также удлиненная версия N8L. Из-за большей массы и несколько более высокого аэродинамического сопротивления ее запас хода составит 960 км по циклу CLTC.

Стандартный Denza N8 имеет длину 5150 мм, ширину 1999 мм, высоту 1820 мм и колесную базу 3075 мм. У N8L длина кузова увеличена до 5200 мм, тогда как ширина и колесная база остались такими же — 1999 и 3075 мм соответственно.

Увеличенная длина должна добавить просторный багажник, а саму модель позиционируют для семейных поездок.

Для сравнения, длина Li Auto L8 составляет 5080 мм, а колесная база — 3005 мм. Volvo EX90 имеет длину 5037 мм. Удлиненный Denza N8L по габаритам приближается к NIO ES8 длиной 5280 мм и Li Auto L9 длиной 5218 мм.

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