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Mini выпустила Cooper-«близнецы» (фото)

Технологии&Авто
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Mini выпустила Cooper-«близнецы» (фото)
Mini выпустила Cooper-«близнецы» (фото)
Mini представила две новые специальные версии Rooftop Editions, которые мало отличаются друг от друга.
Новинки созданы на базе Cooper S в 2-дверном и 4-дверном исполнении.
Mini выпустила Cooper-«близнецы» (фото)
Mini представила две новые специальные версии Rooftop Editions, отличающиеся между собой фактически лишь расположением двух основных цветов кузова. Новинки созданы на базе Cooper S в 2-дверном и 4-дверном исполнении.
Rooftop Editions получили 17-дюймовые колеса, черные глянцевые элементы внешней отделки и электрические передние сиденья с активным водительским сидением. В основу комплектации положен Iconic Trim с пакетом Comfort Package Plus. В него входят адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, навигация с дополненной реальностью и Parking Assist Plus.
Mini выпустила Cooper-«близнецы» (фото)
Среди прочего оснащение специальных версий заявлено зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, беспроводная зарядка смартфона, аудиосистема Harman Kardon и бесключевой доступ.
Под капотом установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 201 л.с. и максимальным крутящим моментом 299 Нм. Он работает в паре с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Разгон от 0 до 96 км/ч занимает от 6,3 секунды.

Цена

В Европе стоимость Mini Cooper S Rooftop Edition в 2-дверном исполнении стартует с 39 995 долларов, за 4-дверную версию просят от 40 995 долларов. Поставки автомобилей покупателям ожидаются с октября.
По материалам:
MMR
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