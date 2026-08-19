Mini выпустила Cooper-«близнецы» (фото)
Mini представила две новые специальные версии Rooftop Editions, которые мало отличаются друг от друга.
Новинки созданы на базе Cooper S в 2-дверном и 4-дверном исполнении.
Mini представила две новые специальные версии Rooftop Editions, отличающиеся между собой фактически лишь расположением двух основных цветов кузова. Новинки созданы на базе Cooper S в 2-дверном и 4-дверном исполнении.
Rooftop Editions получили 17-дюймовые колеса, черные глянцевые элементы внешней отделки и электрические передние сиденья с активным водительским сидением. В основу комплектации положен Iconic Trim с пакетом Comfort Package Plus. В него входят адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, навигация с дополненной реальностью и Parking Assist Plus.
Среди прочего оснащение специальных версий заявлено зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, беспроводная зарядка смартфона, аудиосистема Harman Kardon и бесключевой доступ.
Под капотом установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 201 л.с. и максимальным крутящим моментом 299 Нм. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Разгон от 0 до 96 км/ч занимает от 6,3 секунды.
Цена
В Европе стоимость Mini Cooper S Rooftop Edition в 2-дверном исполнении стартует с 39 995 долларов, за 4-дверную версию просят от 40 995 долларов. Поставки автомобилей покупателям ожидаются с октября.
Поделиться новостью
Также по теме
BYD выпустила внедорожник Denza N8 (фото)
Какие подержанные автомобили из США покупали в Украине летом 2026 года
Механик назвал 5 премиальных автомобилей, которые могут стать финансовой ловушкой
Эксперты назвали 7 лучших подержанных авто для пенсионеров
Toyota разрабатывает «умную» коробку передач
Китай представил человекоподобного робота Superman (видео)