Apple готовит AirPods со встроенными камерами
Apple работает над масштабным обновлением беспроводных наушников AirPods Pro. Одной из основных новинок могут стать инфракрасные камеры, которые будут работать вместе с расширенными функциями искусственного интеллекта.
Об этом пишет Apple Insider.
Что об этом известно
В отличие от iPhone и iPad, которые Apple обновляет каждый год, новые поколения AirPods Pro получаются реже. Первая модель появилась в 2019 году, а следующее значительное обновление произошло в 2022 году. В 2025 году компания представила AirPods Pro 3, получившие датчик для измерения пульса и усовершенствованную систему активного шумоподавления.
Ранее инсайдеры сообщали, что главным технологическим новшеством AirPods Pro четвертого поколения могут стать встроенные камеры. В то же время, свежие данные допускают, что Apple может внедрять новые функции постепенно.
Компания исследует возможность управления наушниками с помощью жестов, по меньшей мере, с октября 2020 года. Тогда Apple подала патентную заявку под названием «Носимое интерактивное аудиоустройство».
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В январе 2026 г. в другой патентной заявке описали использование радиочастотной антенны для распознавания жестов. Еще один патент, датированный июнем 2025 г., касался возможности считывать движения губ с помощью лазеров.
Патенты свидетельствуют, что Apple рассматривает разные способы добавления жестового управления к AirPods. Однако самое большое внимание привлекла именно концепция с использованием камер.
Стратегия выпуска и возможности будущих устройств
Согласно текущим данным, Apple планирует поэтапный выпуск обновлений для серии AirPods Pro:
Первый этап (2026): выпуск модели B790 без инфракрасных камер. Ожидаются точечные улучшения системы активного шумоподавления, качества звука, автономности, связи и возможное появление датчика температуры.
Второй этап (2027): выпуск модели B798 со встроенными инфракрасными камерами и расширенными ИИ-функциями.
Встроенные камеры не предназначены для съемки фотографий или видео. Основные сценарии использования включают:
- Навигационные подсказки и ориентировки в пространстве через Siri.
- Помощь в бытовых задачах с взаимодействием с объектами вокруг пользователя.
- Возможен перевод жестового языка во взаимодействии с функцией перевода в реальном времени (при поддержке распознавания жестов).
Цена на модель с камерами по предварительным данным должна остаться на уровне текущих версий AirPods Pro.
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